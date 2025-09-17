Acciones de Puma se disparan tras reporte de que inversores preparan una OPA

17 sep (Reuters) - Las acciones de Puma se dispararon un 10% el miércoles. Los operadores apuntaron a un reporte de prensa según el cual dos partes estaban preparando una posible adquisición del fabricante alemán de ropa deportiva.

La revista alemana Manager Magazin informó que dos inversores estaban dispuestos a hacerse con el 29% que posee la familia francesa Pinault, allanando así el camino para una posible adquisición. De acuerdo al reporte, el CEO de Authentic Brands, Jamie Salter, y el responsable alemán de CVC, Alex Dibelius, son las partes interesadas.

Puma y CVC no quisieron hacer comentarios sobre el informe.

Ni Authentic Brands ni un portavoz de Artemis, el holding de la familia Pinault que controla Kering, propietaria de Gucci, respondieron a las peticiones de comentarios de Reuters.

Una fuente cercana a Artemis dijo a Reuters la semana pasada que no vendería su participación en Puma al valor de mercado actual y que no estaba en conversaciones respecto a un acuerdo.

En agosto, Bloomberg informó que Artemis estaba sondeando a posibles compradores para su participación de aproximadamente US$960 millones en Puma.

La acción era la que más subía del índice europeo STOXX 600 el miércoles, aunque su valor se ha reducido a la mitad este año. (Reporte de Linda Pasquini, Reporte adicional de Danilo Masoni, Siddarth S, Anika Ross, Tassilo Hummel y Kirsti Knolle. Editado en español por Javier Leira)