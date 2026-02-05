Acciones de software de EE. UU. se estabilizan tras fuerte caída por temores a disrupción de la IA

Por Medha Singh

5 feb (Reuters) - Las acciones de las empresas estadounidenses de software y servicios de datos se estabilizaban el jueves tras la fuerte caída registrada a principios de esta semana, provocada por el temor a que las herramientas de inteligencia artificial, en rápido avance, pudieran trastocar el sector

ServiceNow subía un 0,1%, Salesforce caía un 0,2%, mientras que Microsoft bajaba un 1,8% en las operaciones previas a la apertura de la sesión en Wall Street, tras las fuertes pérdidas de principios de semana. El índice S&P 500 de software y servicios ha borrado más de 800.000 millones de dólares en valor de mercado en las últimas seis sesiones

El rendimiento de las acciones tecnológicas extranjeras era desigual. Las acciones del London Stock Exchange Group subían un 7,7%, mientras que las de la empresa de análisis de datos RELX subían un 5,2% y las de la neerlandesa Wolters Kluwer ganaban un 3,5%

Por el contrario, el índice de exportadores de software de la India, que incluye nombres como HCL Technologies y Wipro, caía un 0,7%, un día después de desplomarse un 6% en su peor sesión en casi seis años

Thomson Reuters, que sufrió una caída récord en un solo día a principios de esta semana después de que los inversores expresaran su preocupación por que un nuevo complemento de Claude, de Anthropic, pudiera perturbar su negocio jurídico, subió hasta un 4,2% después de que los resultados del cuarto trimestre se ajustaran en gran medida a las estimaciones

La empresa, propietaria de la base de datos jurídica Westlaw y de la agencia de noticias Reuters, afirmó que estaba viendo beneficios tangibles de las inversiones en IA

El mercado se pregunta si la naturaleza de las empresas de software, que acumulan ganancias, se verá afectada, dijo Manish Kabra, estratega jefe de renta variable estadounidense y multiactivos de Societe Generale en Londres

"Por el momento, no hemos recomendado a la gente que compre software por ese motivo. Creo que muchos sectores cíclicos obtendrán mejores resultados"

La venta masiva de software ha coincidido con una rotación más amplia fuera de la tecnología y hacia sectores orientados al valor, como los productos básicos de consumo, la energía y los industriales, que se quedaron rezagados en el mercado alcista que comenzó en octubre de 2022

Como reflejo del pesimismo, el interés corto en las empresas de software de mediana y gran capitalización ha aumentado en los últimos tres meses, según la empresa de análisis de datos Ortex, y las empresas de ciberseguridad y SaaS (Software as a Service) han experimentado el mayor aumento en dicho interés

Alphabet caía un 4,3% antes de la apertura del mercado después de que la matriz de Google anunciara que sus gastos de capital podrían casi duplicarse este año, lo que avivó las preocupaciones sobre la rentabilidad de las enormes inversiones en inteligencia artificial

La volatilidad del mercado se ha disparado en las últimas semanas en las acciones, las materias primas y los activos digitales, lo que los participantes en el mercado atribuyen a la rápida liquidación de posiciones por parte de los inversores apalancados

Los metales preciosos, el oro y la plata, reanudaron su caída el jueves tras un histórico desplome de principios de semana, y el bitcoin cayó por debajo de los 70.000 dólares por primera vez

"Hay muchas apuestas relativas que están saliendo mal, y luego se está produciendo una especie de reajuste en el funcionamiento interno del mercado, pero el tiempo lo dirá", afirmó John Hardy, director global de estrategia macroeconómica de Saxo, en un podcast

"Hay mucho apalancamiento en este mercado. Hemos alcanzado un apalancamiento récord en términos de préstamos con margen, etc., así que más vale prevenir que curar". (Reporte de Medha Singh en Bangalore; reporte adicional de Vidya Ranganathan en Londres y Johann M Cherian en Bangalore; edición de Tasim Zahid, Anil D'Silva y Shinjini Ganguli; Editado en Español por Ricardo Figueroa)