Acciones de Trump para consolidar poder y castigar enemigos recuerdan a países autoritarios

En 2007, ocho años después de convertirse en presidente de Venezuela, Hugo Chávez revocó la licencia del canal de televisión privado más antiguo del país. Ocho meses después de su segundo mandato, el presidente Donald Trump sugirió revocar las licencias de las estaciones de televisión que él considera excesivamente críticas con él.

Desde que regresó al cargo en enero, la transformación de Trump del gobierno federal en un instrumento de su voluntad personal ha generado comparaciones con líderes fuertes electos en otros países que utilizaron los mecanismos del gobierno para consolidar el poder, castigar a sus enemigos y sofocar la disidencia.

Pero aquellos familiarizados con otros países donde eso ha sucedido, incluidos Hungría y Turquía, dicen que hay una diferencia notable: Trump parece estar moviéndose más rápidamente y de manera más abierta que otros.

"La única diferencia es la velocidad con la que está sucediendo", declaró David Smilde, quien vivió en Venezuela durante el ascenso de Chávez y ahora es profesor en la Universidad de Tulane.

Ofensiva contra los enemigos políticos del presidente

Estados Unidos está lejos de ser Venezuela u otros gobiernos autoritarios. Todavía tiene una oposición robusta a Trump, jueces que a menudo controlan sus iniciativas y un sistema que distribuye el poder en 50 estados, incluidas las elecciones, lo que dificulta que un presidente domine el país. Algunas de las promesas más controvertidas de Trump, como revocar licencias de televisión, siguen siendo solo amenazas.

Trump ha ridiculizado, pero a veces ha dado guiños, ante la acusación de que es un autoritario.

Durante la campaña del año pasado, dijo que no sería un "dictador", excepto, agregó, "el primer día" en la frontera. El mes pasado, Trump dijo a los periodistas: "Mucha gente está diciendo: 'Quizás debemos tener un dictador'. No me gusta un dictador. No soy un dictador".

Aun así, se ha movido rápidamente para consolidar la autoridad, usar poderes federales para lanzar represalias políticas y purgar al gobierno de aquellos que no se consideran lo suficientemente leales.

En una publicación reciente en redes sociales, Trump se quejó ante su secretaria de Justicia Pam Bondi sobre la falta de enjuiciamiento de sus enemigos, diciendo "¡DEBE HABER JUSTICIA, AHORA!!!" Días después, el Departamento de Justicia aseguró una acusación por delito grave contra el exdirector del FBI James Comey, a quien Trump ha culpado por la investigación de colusión rusa que acosó su primer mandato.

El mismo día, Trump ordenó una represión generalizada contra grupos que, según él, financian la violencia política. Los ejemplos que dio de víctimas fueron exclusivamente republicanos y los acusados fueron exclusivamente personas que han financiado a candidatos demócratas y causas liberales.

La semana anterior, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de Trump, Brendan Carr, amenazó a ABC después de un comentario sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk por el presentador nocturno Jimmy Kimmel que enfureció a los republicanos.

ABC suspendió a Kimmel por cinco días, pero Trump amenazó con consecuencias para la cadena después de que su programa regresara a las ondas: "Creo que vamos a poner a prueba a ABC con esto. Veamos cómo nos va", declaró el presidente en su sitio de redes sociales.

Trump ha dicho que está devolviendo el favor a los demócratas por lo que él dice es persecución política hacia él y sus seguidores. La Casa Blanca insiste en que su misión es la rendición de cuentas.

"La administración Trump continuará entregando la verdad al pueblo estadounidense, restaurando la integridad de nuestro sistema de justicia y tomando medidas para detener la violencia radical de izquierda que está plagando a las comunidades estadounidenses", indicó la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, el sábado en respuesta a una pregunta sobre las comparaciones entre Trump y líderes autoritarios.

Estados Unidos no está preparado para ataques a la democracia desde dentro

Trump abrió su segundo mandato indultando a más de 1500 personas condenadas por delitos durante el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, un intento de anular su derrota electoral de 2020. Ha amenazado a jueces que fallaron en su contra, ha apuntado a bufetes de abogados y universidades que cree que se opusieron a él, y está intentando remodelar las instituciones culturales del país.

El sábado, el presidente dijo que iba a enviar tropas a Portland, Oregon, "autorizando la Fuerza Completa" si fuera necesario. Sería su último despliegue de tropas en ciudades gobernadas por demócratas.

Steven Levitsky, un politólogo de Harvard y coautor del libro "Cómo mueren las democracias", señaló que constantemente le preguntan periodistas extranjeros cómo Estados Unidos puede permitir que Trump tome tales acciones.

"Si hablas con brasileños, surcoreanos, alemanes, tienen mejores antenas para los autoritarios", explicó. "Experimentaron, o fueron enseñados por sus padres, o las escuelas, el peligro de perder una democracia".

De Estados Unidos, dijo: "Esta no es una sociedad que esté preparada para el autoritarismo".

Estados Unidos se ha convertido en una pequeña Turquía

Alper Coskun presumía que Estados Unidos no seguiría el camino de su Turquía natal, donde sirvió en el gobierno, incluso como director general de asuntos de seguridad internacional del país.

Se fue cuando el presidente de ese país, Recep Erdogan, consolidó el poder.

Coskun ahora se ríe amargamente del chiste que hacen sus compatriotas: Turquía quería convertirse en un pequeño Estados Unidos, pero ahora Estados Unidos se ha convertido en una pequeña Turquía.

"Es una trayectoria muy similar", sostuvo Coskun, ahora en la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. La diferencia, dijo, es que Erdogan, elegido por primera vez en 2002, tuvo que moverse lentamente para evitar enfrentarse al entonces independiente ejército y comunidad empresarial de Turquía.

Trump, en contraste, ha roto las normas democráticas de manera más "descarada", dijo Coskun.

Erdogan, quien se reunió con Trump la semana pasada, ha tenido 23 años en el cargo para aumentar su autoridad y ahora ha encarcelado a escritores, periodistas y un posible rival político, el alcalde de Estambul Ekrem Imamoglu.

"Trump está emulando a Erdogan mucho más rápido de lo que esperaba", aseveró Henri Barkey, un profesor turco y experto en el Consejo de Relaciones Exteriores que vive en Estados Unidos y ha sido acusado por Erdogan de complicidad en un intento de golpe de Estado en 2016, una acusación que Barkey niega.

Apuntó que Trump está siguiendo el camino de Erdogan en el enjuiciamiento de enemigos, pero dijo que aún no ha utilizado el Departamento de Justicia para neutralizar a los oponentes que se postulan para cargos.

"Veremos si Trump va a dar ese siguiente paso", dijo Barkey.

La erosión de las normas democráticas tomó más tiempo en otros países

El primer ministro húngaro Viktor Orbán ha sido citado a menudo como un modelo para Trump. Orbán se ha convertido en un ícono para algunos conservadores estadounidenses por tomar medidas enérgicas contra la inmigración y los derechos LGBTQ. Al igual que Trump, perdió una elección y pasó sus años fuera del cargo planeando su regreso.

Cuando los votantes devolvieron a Orbán al poder en 2010, se movió tan rápidamente como Trump, aseveró Kim Scheppele, quien fue asesora del tribunal constitucional de Hungría y ahora es socióloga en Princeton. Pero hubo una diferencia.

Para evitar la resistencia, sostiene Scheppele, "Orbán tenía una filosofía de 'no asustar a los caballos'". Dijo que pasó gran parte de su primer año en el cargo trabajando en reformas legales y cambios a la constitución de Hungría que lo prepararon para consolidar el poder.

En Venezuela, Chávez enfrentó resistencia desde el momento en que fue elegido, incluido un golpe fallido en 2002. Sus seguidores se quejaron de que un canal de televisión no transmitió esa insurrección en tiempo real, y el gobierno le quitó la licencia.

Chávez luego desplegó al ejército como una fuerza policial interna y aceleró una represión contra los críticos antes de morir en el cargo en 2013.

En Estados Unidos, afirma Smilde, la gente confía en las instituciones del país para mantener la democracia.

Y lo hicieron en 2020 y 2021, cuando los tribunales, el gobierno y los funcionarios electos en el gobierno estatal y federal bloquearon el esfuerzo de Trump para anular su derrota electoral.

"Pero ahora, aquí estamos con un ataque más directo", expresó Smilde. "Aquí nadie ha visto a un presidente actuar así".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.