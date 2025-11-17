Acciones de turismo y comercio en Japón caen tras alerta de viajes de China

Las acciones de las firmas japonesas de turismo y comercio cayeron fuertemente el lunes luego de que China advirtió a sus ciudadanos no viajar a Japón por una disputa sobre las declaraciones de la primera ministra Sanae Takaichi.

En el comercio matinal de Tokio, las acciones de la firma de cosméticos Shiseido cayeron 9%, el grupo de comercio detallista Takashimaya bajó más de 5%, mientras que Fast Retailing, propietaria de Uniqlo, perdía 4%.

China es la principal fuente de turistas en Japón.

Antes de llegar al poder en octubre, Takaichi era una dura crítica de China y su fortalecimiento militar en la región de Asia Pacífico.

El 7 de noviembre, Takaichi hizo una declaración que fue interpretada como una sugerencia de que un ataque contra Taiwán, situada a 100 km de la isla japonesa más cercana, podría generar una acción militar de Tokio.

Si una emergencia en Taiwán implica "buques de guerra y el uso de la fuerza, eso podría constituir una situación que amenaza la sobrevivencia (de Japón)", declaró Takaichi al Parlamento.

Las leyes de Japón indican que sus fuerzas armadas solo pueden actuar bajo ciertas condiciones, incluyendo una amenaza existencial.

Sus comentarios se dieron pocos días después de que Takaichi se reuniera con el presidente chino Xi Jinping, en una cita aparentemente cordial al margen de una cumbre en Corea del Sur.

China y Japón llamaron la semana pasada a los embajadores del otro país para consultas, y Pekín luego aconsejó a sus ciudadanos no viajar a Japón.

En un mensaje en X —que luego fue removido—, el cónsul general de China en Osaka, Xue Jian, amenazó con "cortar ese pescuezo sucio", en una aparente referencia a Takaichi.

China insiste en que Taiwán es parte de su territorio y no ha descartado usar la fuerza para recuperar su control.

