Acciones de Wall Street caen ante el inminente cierre del Gobierno estadounidense

Por Niket Nishant y Sukriti Gupta

30 sep (Reuters) - Los principales índices de Wall Street bajaban el martes, último día del tercer trimestre, ante el temor a que el inminente cierre del Gobierno estadounidense pueda poner en peligro la publicación puntual de los datos económicos.

* A las 1408 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones cedía 15,05 puntos, o un 0,03%, a 46.301,02 unidades; el índice S&P 500 perdía 8,48 puntos, o un 0,13%, a 6652,73 unidades; y el Nasdaq Composite restaba 58,07 puntos, o un 0,26%, a 22.533,08 unidades.

* La confianza se tornó reacia al riesgo un día después de que las acciones registraran ganancias, lo que subraya lo sensibles que siguen siendo los inversores a cualquier señal de incertidumbre.

* Aunque los cierres anteriores han tenido un impacto limitado en los mercados, algunos analistas advirtieron de que el episodio actual podría ser más perturbador, dado que el telón de fondo económico es delicado.

* "No creo que sea perturbador para el mercado a largo plazo. Sin embargo, inyecta más incertidumbre en la política monetaria y la política fiscal", dijo Eric Teal, director de inversiones de Comerica Wealth Management.

* Las acciones de servicios de comunicación del S&P 500 bajaban un 1,3%, arrastradas por las pérdidas de Meta Platforms y Alphabet, que caían un 1,9% y un 1,4%, respectivamente. Los valores también pesaban en el Nasdaq.

* Los papeles de consumo discrecional restaban un 0,9% en el S&P 500, mientras que los de energía perdían un 1,1%. El sector tecnológico sumaba un 0,3%, mientras que el alza de los valores del sector sanitario limitaba las pérdidas del Dow.

* La renta variable ha resistido bien durante el tercer trimestre y los tres principales índices de Wall Street se aprestaban a cerrar con alzas por segundo trimestre consecutivo. Asimismo, el referencial S&P 500 va camino de registrar su mejor tercer trimestre desde 2020. (Editado en español por Carlos Serrano)