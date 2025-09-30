Acciones de Zijin Gold de China suben más de 60% al debutar en la Bolsa de Hong Kong

Las acciones de la empresa china Zijin Gold International, con presencia en la Argentina, Colombia y Perú, aumentaron más de 60% el martes al debutar en la Bolsa de Hong Kong, después de una de las mayores ofertas públicas iniciales del año.

El fuerte inicio coincidió con la continua alza en el precio del oro, en medio de una creciente demanda por ese metal considerado un refugio seguro ante la volatilidad de los mercados y el esperado corte de intereses en Estados Unidos.

La perspectiva del cierre del gobierno estadounidense también incide en la valorización del oro, que el martes alcanzó su nivel máximo de US$3867,89 la onza.

Analistas aseguran que podría alcanzar pronto los US$4000.

Las acciones de Zijin Gold -filial de Zijin Mining, la mayor empresa minera de China- se dispararon 67% a un tope de 120 dólares hongkoneses, recaudando 300.000 millones de dólares hongkoneses (3600 millones de dólares estadounidenses).

La empresa es una de las productoras de oro de más rápido crecimiento en el mundo, con intereses en minas de América del Sur, Asia Central, Oceanía y África.

Además de la Argentina, Colombia y Perú, la compañía china tiene presencia en Surinam y Guyana, según la página web de la empresa.

