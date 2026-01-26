Acciones EEUU cierran en alza, a la espera de resultados de grandes tecnológicas y decisión Fed

Por Pranav Kashyap y Twesha Dikshit

26 ene (Reuters) - El S&P 500 y el Nasdaq subieron el lunes por cuarta sesión seguida, con el mercado preparándose para una semana repleta de resultados de grandes tecnológicas y la decisión de política monetaria de la Reserva Federal

* Ambos índices alcanzaron sus niveles más altos en más de una semana y registraron su mayor racha de avances desde diciembre

* El alza de un puñado de empresas de gran capitalización fueron las que más impulsaron al S&P 500, con Apple, Microsoft, Alphabet, Broadcom y Meta entre los valores más alcistas del índice

* Apple, Meta, Microsoft y Tesla presentarán sus resultados trimestrales esta semana, lo que supondrá una prueba clave para un rally impulsado por la euforia en torno a la IA

* Los inversores buscarán indicios de resultados tangibles del gasto en inteligencia artificial. Ante la preocupación por las elevadas valoraciones en el sector tecnológico, las previsiones serán especialmente importantes, e incluso un pequeño tropiezo podría provocar un replanteamiento del negocio de la IA

* De las 64 empresas del S&P 500 que han presentado beneficios hasta el viernes, el 79,7% superaron las expectativas de los analistas, según datos de LSEG

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 ganó 34,52 puntos, o un 0,5%, a 6.950,13 puntos; mientras que el Nasdaq Composite ganó 102,54 puntos, o un 0,44%, a 23.603,78 unidades. El Dow Jones subió 307,91 puntos, un 0,63%, a 49.406,62 puntos

* El sector de servicios de comunicaciones fue el que más subió de los 11 principales sectores industriales del S&P 500, mientras que el de consumo discrecional cayó, arrastrado por Tesla

* El oro alcanzó un máximo histórico por encima de los 5.100 dólares la onza, lo que impulsó las acciones de las mineras de oro que cotizan en Estados Unidos como Gold Fields, Harmony Gold y Newmont

* Las acciones de Intel se hundieron tras la liquidación del viernes, cuando sufrió su mayor caída en casi 18 meses, después de que pronosticó ganancias e ingresos trimestrales por debajo de las estimaciones

* El banco central estadounidense inicia el martes su reunión de dos días, en la que los inversores esperan que las mantenga estables las tasas de interés

* Sin embargo, la reunión probablemente se verá ensombrecida por las preocupaciones sobre las amenazas a la independencia del banco central, dado el telón de fondo de una investigación del Departamento de Justicia sobre el presidente Jerome Powell este mes. Trump dijo recientemente que pronto podría conocerse su decisión sobre un candidato para próximo presidente de la Fed. (Reporte de Pranav Kashyap y Twesha Dikshit en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)