Acciones EEUU suben a la espera de resultados de grandes tecnológicas y decisión de la Fed

Por Pranav Kashyap y Twesha Dikshit

26 ene (Reuters) - Los índices de Wall Street avanzaban el lunes con ganancias generalizadas, mientras los inversores se preparaban para una semana repleta de resultados de grandes tecnológicas y la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

* El oro alcanzó un máximo histórico por encima de los 5.000 dólares la onza, lo que impulsó las acciones de las mineras de oro que cotizan en Estados Unidos. Gold Fields subía un 7%, mientras que Harmony Gold y Newmont ganaban más de un 2% cada una. La plata también cotizaba en máximos históricos.

* Las acciones de las aerolíneas caían debido a las alteraciones masivas de los horarios de vuelo tras el paso de una fuerte tormenta invernal por el este de Estados Unidos. United Airlines y Delta Airlines bajaban más de un 1% cada una.

* A las 15:15 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 227,99 puntos, o un 0,46%, a 49.326,90 unidades, el índice S&P 500 ganaba 33,64 puntos, o un 0,49%, a 6.949,25 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subía 100,31 puntos, o un 0,43%, a 23.601,55 unidades.

* Esta semana, 102 empresas del S&P 500 tienen previsto presentar sus resultados. Cuatro miembros de los "7 magníficos" - Apple, Microsoft, Meta y Tesla - publicarán sus resultados trimestrales.

* Los inversores buscarán indicios de resultados tangibles del gasto en inteligencia artificial. Ante la preocupación por las elevadas valoraciones en el sector tecnológico, las previsiones serán especialmente importantes, e incluso un pequeño tropiezo podría provocar un replanteamiento del negocio de la IA.

* De las 64 empresas del S&P 500 que han presentado beneficios hasta el viernes, el 79,7% superaron las expectativas de los analistas, según datos de LSEG.

* Las acciones de Intel bajaban un 4,3%, tras una fuerte venta el viernes, su mayor caída en casi 18 meses, después de que pronosticó ganancias e ingresos trimestrales por debajo de las estimaciones.

* El banco central estadounidense inicia el martes su reunión de dos días, en la que los inversores esperan en general que las autoridades mantengan estables las tasas de interés.

* Sin embargo, la reunión probablemente se verá ensombrecida por las preocupaciones sobre las amenazas a la independencia del banco central, dado el telón de fondo de una investigación del Departamento de Justicia sobre el presidente Jerome Powell este mes. Trump dijo recientemente que pronto podría conocerse su decisión sobre un candidato para próximo presidente de la Fed. (Reporte de Pranav Kashyap y Twesha Dikshit en Bengaluru; Edición de Krishna Chandra Eluri; Editado en Español por Ricardo Figueroa)