Acciones europeas avanzan por el impulso de bancos y materias primas; ftse 100 británico sube 1,1%

Por Devik Jain y Susan Mathew

7 jul (Reuters) - Las acciones europeas prolongaron el jueves su avance, ya que el aumento de los precios del petróleo y de los metales impulsó los valores de las materias primas, mientras que la subida de los bancos impulsó el principal índice italiano un 3,1%, su mayor incremento diario desde mediados de marzo.

* El índice paneuropeo STOXX 600 ganó un 1,9% gracias a los avances generalizados. Las mineras escalaron un 5,4%, ya que el cobre se recuperó de sus mínimos de 20 meses por esperanzas de que la demanda mejore en China. El sector energético subió un 4%.

* Los bancos avanzaron un 3,4%, el mayor impulso del STOXX 600. El índice MIB de Italia, con gran peso de los bancos, rebotó aún más desde los mínimos de noviembre de 2020 alcanzados esta semana.

* La negociación siguió siendo volátil, ya que los inversores se preguntan si las valoraciones del mercado se han vuelto atractivas, tras una fuerte liquidación por temor a que los bancos centrales desencadenen una recesión con agresivas alzas de tasas de interés para controlar la inflación.

* "La pregunta clave es si la inflación descenderá primero o si necesitamos una recesión para que la inflación baje después", dijo Dhaval Joshi, estratega jefe de BCA Research.

* El FTSE 100 de Londres subió un 1,1% pese a la dimisión del primer ministro británico, Boris Johnson, ya que, según los analistas, la medida era esperada, dado que varios ministros de su gobierno dimitieron en los últimos días después de una serie de escándalos.

* Los fabricantes de chips STMicroelectronics, BE Semiconductors, ASM International y ASML Holding treparon entre un 2,9% y un 4,6% después de que Samsung Electronics Co Ltd presentó su mejor beneficio para el período abril-junio desde 2018.

* Las acciones del fabricante danés de ingredientes alimentarios CHR Hansen se desplomaron un 9,8% tras presentar unos resultados trimestrales decepcionantes y reducir su objetivo de crecimiento orgánico de los ingresos para 2021/22.

(Editado en español por Carlos Serrano)