Acciones europeas bajan a la espera del discurso de Powell

22 ago (Reuters) -

Las bolsas europeas bajaban el viernes, mientras los operadores esperaban con cautela el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en busca de pistas sobre las perspectivas. El índice paneuropeo STOXX 600 perdía un 0,1% a las 0702 GMT, aunque apuntaba a su tercera subida semanal consecutiva. La mayoría de las bolsas regionales cotizaban dispares, con el DAX alemán cayendo un 0,2%.

La economía alemana se contrajo un 0,3% en el segundo trimestre de 2025, más de lo previsto inicialmente, según la oficina de estadística, con un comportamiento de la producción industrial peor de lo esperado.

Los inversores se prepararon para el discurso de Powell en la conferencia anual en Jackson Hole, después de que los responsables de la Fed se mostraran tibios ante la idea de una reducción de tipos el mes que viene.

La Unión Europea presionó para que se redujeran los aranceles estadounidenses en determinados sectores tras cerrar un acuerdo comercial. La UE dijo que trabajaría para garantizar que los aranceles más bajos sobre las exportaciones de automóviles se aplicaran con carácter retroactivo a partir del 1 de agosto, al tiempo que seguía presionando para conseguir un gravamen preferencial sobre el vino y las bebidas espirituosas. El fabricante de pinturas Dulux, AkzoNobel, subía un 4,3% después de que el inversor activista Cevian Capital adquiriera una participación del 3%, según una notificación del regulador del mercado neerlandés AFM. (Información de Twesha Dikshit en Bengaluru; edición de Nivedita Bhattacharjee; editado en español por Patrycja Dobrowolska)