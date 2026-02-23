Acciones europeas caen ante la incertidumbre comercial en EE. UU. que empaña ánimo de los inversores

Por Johann M Cherian y Purvi Agarwal

23 feb (Reuters) - Las acciones europeas cayeron el lunes debido a la renovada incertidumbre sobre la política comercial de Estados Unidos que se apoderó de los mercados financieros después de que el presidente Donald Trump anunciara una nueva tasa arancelaria general

El STOXX bajó un 0,5% tras registrar el viernes su mayor alza semanal desde principios de enero. El DAX alemán, con gran presencia de empresas exportadoras, fue uno de los que más cayó, con un descenso del 1,1%

El índice paneuropeo cerró la semana pasada en un máximo histórico después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara los aranceles que Trump había impuesto el año pasado

Durante el fin de semana, Trump anunció un nuevo arancel del 10% y luego lo elevó al 15%, lo que provocó ambigüedad sobre la relevancia de los acuerdos comerciales, como los firmados con la Unión Europea. La Comisión Europea ha descartado cambios

"Seguirá siendo una fuente de incertidumbre para los mercados, ya que los operadores intentan valorar las implicaciones de lo que sigue siendo una fiesta móvil", afirmó Benjamin Picton, estratega senior de mercado de Rabobank

"Todo esto probablemente supondrá un costo adicional para las empresas, que tendrán que comprender las nuevas normas, litigar para recuperar los aranceles ilegales y, posiblemente, recalibrar (de nuevo) sus cadenas de suministro"

El resurgimiento de las tensiones comerciales con Estados Unidos por Groenlandia este año, junto con el intento de Washington de alterar el orden de seguridad mundial, ha empujado a la zona euro a forjar alianzas con Asia y América Latina, al tiempo que busca una mayor cooperación dentro de Europa

Las acciones del sector sanitario cayeron un 1,4%

El gigante danés Novo Nordisk se desplomó un 16,5% después de que su fármaco experimental contra la obesidad CagriSema no alcanzara el objetivo principal en un ensayo diseñado para demostrar que no era inferior al Tirzepatide de su competidor Eli Lilly en la reducción del peso corporal

El sector industrial lideró las caídas sectoriales, con Siemens Energy y Airbus lastrando el índice

Los servicios financieros fueron los que más perdieron, con un descenso del 2,1%, mientras que las acciones del sector energético alcanzaron un máximo histórico siguiendo las alzas de los precios del petróleo

Los servicios públicos fueron los que más subieron, con un alza del 1,1%. El índice se vio impulsado por un salto del 6,8% en Enel después de que la empresa anunciara que aumentaría el gasto de capital durante los próximos tres años, centrándose en las energías renovables, principalmente en Europa y Estados Unidos. (Reporte de Johann M Cherian y Purvi Agarwal en Bengaluru y Danilo Masoni en Milan; editado en español por Javier Leira)