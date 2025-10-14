Acciones europeas caen debido a la preocupación por el comercio

Por Sruthi Shankar y Pranav Kashyap

14 oct (Reuters) - Las bolsas europeas cayeron el martes, presionadas por el nerviosismo que suscita la tensión comercial entre Estados Unidos y China y por una fuerte baja de las acciones de Michelin, mientras los inversores estaban pendientes de Francia, donde el primer ministro frenaba una revisión de las pensiones.

* El índice paneuropeo STOXX 600 bajó un 0,4%, pero recortó algunas pérdidas tras haber tocado un mínimo de casi dos semanas al principio de la sesión.

* La renta variable francesa también recortó pérdidas y cerró con un descenso del 0,2%.

* El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ofreció aplazar la reforma de las pensiones hasta después de las elecciones presidenciales de 2027, cediendo a la presión de los legisladores de izquierda y en un intento de apuntalar su frágil posición política.

* El rendimiento del bono francés a 10 años alcanzó su menor nivel en más de un mes.

* Francia se enfrenta a su crisis política más profunda en décadas, con sucesivos gobiernos minoritarios que tratan de aprobar presupuestos que reduzcan el déficit en un Parlamento fracturado y dividido en tres bandos ideológicos enfrentados.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el viernes con imponer aranceles del 100% a los productos chinos en represalia por las restricciones de Pekín a las exportaciones de tierras raras.

* Si bien Trump moderó la retórica durante el fin de semana, la tensión persistía después de que ambos países comenzaron a imponer nuevas tasas portuarias a los transportistas marítimos, una medida que podría afectar a todas las cadenas de suministro, desde los juguetes navideños hasta el petróleo crudo.

* El índice automovilístico más amplio cayó un 2,5%. Michelin se desplomó un 8,9% tras recortar sus perspectivas para todo el año. (Reporte de Sruthi Shankar y Pranav Kashyap en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)