Acciones europeas caen desde máximos históricos por baja de financieras e industriales

Por Avinash P, Johann M Cherian y Ragini Mathur

12 feb (Reuters) - Las acciones europeas cayeron el jueves, borrando ganancias que habían impulsado a los mercados a máximos históricos, debido a la caída de los valores financieros e industriales, y a que los inversores asimilaban una avalancha de resultados empresariales.

* El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con una caída del 0,5%, a 618,52 puntos, y la mayoría de los índices nacionales también revirtieron su curso para terminar con pérdidas.

* El sector financiero lastró considerablemente el índice, con el subíndice bancario cayendo un 1,8%. HSBC y Banco Santander perdieron más de un 2%.

* El subíndice de bienes y servicios industriales cayó un 1,2%, con una baja del 21,9% del procesador de pagos holandés Adyen, lo que supuso su mayor descenso en un solo día en más de dos años, tras unas previsiones cautas.

* DSV, el mayor transportista de mercancías del mundo, registró su mayor caída en aproximadamente seis años al hundirse un 10,5%.

* A pesar de las fuertes pérdidas del jueves, el STOXX 600 ha ganado un 4,4% en lo que va de año, tras haber superado dificultades como la tensión comercial entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia y las recientes ventas masivas de materias primas y acciones tecnológicas. (Reporte de Avinash P, Johann M Cherian y Ragini Mathur en Bangalore; edición en Español de Javier López de Lérida)