Acciones europeas caen lastradas por valores de lujo a la espera de decisión de la Fed

Por Niket Nishant, Avinash P y Johann M Cherian

28 ene (Reuters) - Las acciones europeas cayeron el miércoles, lastradas por los valores de lujo, en una sesión en la que prevaleció la cautela a la espera de una serie de resultados del sector tecnológico y de la decisión de la Reserva Federal estadounidense sobre las tasas de interés. * El índice paneuropeo STOXX 600 restó un 0,7%, a 608,51 puntos, en una jornada en la que los papeles de lujo lideraron los descensos sectoriales con un desplome del 3,8%, su cuarto día consecutivo a la baja. * Las acciones de LVMH, propietaria de Louis Vuitton y Tiffany, perdieron un 7,9% después de que su presidente ejecutivo, Bernard Arnault, se mostró cauteloso ante el año que se avecina. * "Ante los cautos comentarios de la empresa y los dispares datos macroeconómicos, es posible que la recuperación de la demanda se retrase un poco", afirmó Jelena Sokolova, de Morningstar. * El propietario de Gucci, Kering, declinó un 3%, mientras que Moncler cayó un 2,9% y Hermès, un 3,7%. * Los inversores también se están preparando para las actualizaciones trimestrales de Meta y Microsoft más tarde en el día. En sus informes se analizará cómo están rentabilizando la tecnología los líderes de la inteligencia artificial, en un momento en que el elevado gasto empresarial tiene en vilo a los mercados. * El fabricante de equipos de chips ASML alivió los temores sobre una desaceleración a corto plazo de la demanda tras presentar unas reservas para el cuarto trimestre mejores de lo esperado. Sin embargo, la cautela generalizada en torno al sector hizo que las acciones cerrasen con un descenso del 1,9% tras un salto inicial hasta un máximo histórico. * Deutsche Bank retrocedió un 1,9% después de que la policía federal registró sus oficinas en Fráncfort y Berlín en el marco de una investigación relacionada con el blanqueo de dinero, según informó la fiscalía local.

(Editado en español por Carlos Serrano)