Acciones europeas caen mientras persiste la amenaza arancelaria de Trump

Por Niket Nishant y Johann M Cherian

20 ene (Reuters) -

Las acciones europeas tocaron su nivel más bajo en casi dos semanas el martes, ya que el creciente malestar por la amenaza arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump sobre Groenlandia afectó al optimismo de principios de mes. * El índice paneuropeo STOXX 600 terminó un 0,7% a la baja, marcando su mayor caída en dos días en dos meses. El índice francés CAC 40 cayó un 0,6% y tocó su mínimo en un mes, mientras que el DAX alemán cedió un 1%.

* Trump amenazó con aplicar una oleada de aranceles crecientes a partir del 1 de febrero a ocho países europeos hasta que Estados Unidos pueda comprar Groenlandia, avivando los temores a una nueva guerra comercial.

* Aunque algunos siguen siendo escépticos sobre hasta qué punto Trump cumplirá sus amenazas, los inversores están en vilo, ya que el republicano ha dado pocas señales de suavizar su retórica.

* Los principales responsables políticos de todo el mundo se han reunido en Davos esta semana para la reunión anual del FEM, que será seguida de cerca en busca de señales sobre la política económica y las perspectivas geopolíticas.

Esta semana también se espera que los resultados y los datos empresariales influyan en la confianza de los mercados europeos.

* Las acciones del fabricante francés de automóviles Renault Group subieron un 2,2% tras anunciarse que el volumen de ventas aumentó un 3,2% en 2025. TotalEnergies subió un 1,4%, ya que la compañía dijo que espera menores ventas de petróleo y gas natural licuado en el cuarto trimestre de 2025, pero mayores márgenes en los combustibles de refino.

* Las acciones del grupo de lujo LVMH cayeron un 2,2%. Trump amenazó con imponer un arancel del 200% a los vinos y el champán franceses para presionar al presidente Emmanuel Macron a unirse a su iniciativa del Consejo de la Paz.

(Reporte de Niket Nishant y Johann M Cherian en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)