Acciones europeas caen por las automotrices y la bolsa española baja a mínimo de más de una semana

Por Shashwat Chauhan y Pranav Kashyap

22 sep (Reuters) - Las bolsas europeas cayeron el lunes, presionadas por los fabricantes de automóviles pese a las ganancias de los sectores tecnológico y minero, mientras que el índice de referencia de Madrid cerró en su nivel más bajo en más de una semana.

* El índice paneuropeo STOXX 600 bajó hasta un 0,4% antes de cerrar con una pérdida del 0,1%, lastrado por valores defensivos como Unilever y Nestlé.

* Los bancos españoles arrastraron al índice de referencia madrileño un 1,2% a su menor nivel desde el 10 de septiembre.

* Porsche se hundió más de un 8%, su peor resultado en casi tres años, después de que el fabricante de automóviles advirtió de retrasos en el lanzamiento de vehículos eléctricos y recortó sus perspectivas para 2025.

* La caída contribuyó a que el índice automovilístico alcanzara su nivel más bajo en más de un mes.

* Las acciones de Volkswagen, matriz de Porsche, que también recortó sus previsiones de beneficios para 2025, se derrumbaron un 7,1%.

* Los bancos de la zona euro cedieron un 0,9%, y el español Sabadell cayó un 3,9% después de que su mayor rival, BBVA, dijo que había elevado su oferta por el banco un 10%, hasta 3,39 euros por acción. BBVA perdió un 2,6%.

* El peso pesado Roche limitó las pérdidas en el STOXX 600. La farmacéutica subió un 2,3% tras señalar su ambición de unirse a Eli Lilly y Novo Nordisk en la cima del pujante mercado de la pérdida de peso.

* Los valores tecnológicos también ayudaron a contener las pérdidas, subiendo un 0,8%. Los fabricantes de chips ASML y ASMI avanzaron un 2,1% y un 1,7%, respectivamente.

* Las mineras europeas sumaron un 1,4%, con Fresnillo, de metales preciosos que cotiza en el Reino Unido, entre las que más avanzaron, con un alza del 4,6%, mientras los precios del oro alcanzaban máximos históricos.

* Otras mineras importantes, como Glencore y Rio Tinto ganaron un 2% y un 2,1%, respectivamente.

* Los inversores sopesaron los comentarios de al menos cinco funcionarios de la Reserva Federal, muchos de los cuales cuestionaron la necesidad de más recortes de las tasas de interés en Estados Unidos con la inflación aún por encima del objetivo y un mercado laboral firme. (Reporte de Shashwat Chauhan y Pranav Kashyap en Bengaluru. Edición en español de Manuel Farías)