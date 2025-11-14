Acciones europeas caen por menores expectativas de recorte de tasas en EEUU

(.)

Por Johann M Cherian y Sukriti Gupta

14 nov (Reuters) - Las acciones europeas cayeron el viernes, ya que los duros comentarios de los responsables a cargo de la política monetaria de Estados Unidos redujeron las expectativas de un inminente recorte de las tasas de interés, aunque el STOXX 600 registró su mayor alza semanal desde finales de septiembre.

* El índice paneuropeo STOXX 600 terminó con una caída del 1%, a 574,81 puntos, y los bancos bajaron un 2,4%.

* La evolución macroeconómica en Estados Unidos ha sido el centro de atención esta semana y los inversores esperaban que la reanudación de la publicación de datos apuntara a una economía más débil y diera a la Reserva Federal motivos para bajar los costos de endeudamiento en diciembre.

* Sin embargo, estas expectativas se redujeron después de que un número cada vez mayor de autoridades de la Reserva Federal se mostraron cautas en cuanto a una mayor relajación.

* Las expectativas en torno a un recorte de tasas, unidas al fin del cierre del gobierno federal estadounidense más largo de la historia, habían elevado el índice STOXX hasta alcanzar máximos históricos en numerosas ocasiones esta semana.

* Los valores tecnológicos europeos cayeron un 1,4%. A principios de la sesión, el índice había tocado su nivel más bajo en siete semanas.

* En contra de la tendencia del día, el grupo de lujo Richemont ganó un 5,9% e impulsó al sector del lujo en general, tras anunciar unas ventas trimestrales muy por encima de las previsiones.

* Siemens Energy subió un 9,4% después de que la empresa alemana anunció planes para pagar su primer dividendo en cuatro años y elevó sus perspectivas a medio plazo.

* Por su parte, el índice británico FTSE 100 perdió un 1,1%, presionado por un repunte de los rendimientos de los gilts tras conocerse que la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, ha descartado sus planes de subir las tasas del impuesto sobre la renta en el próximo presupuesto, lo que plantea dudas sobre los planes para equilibrar las finanzas públicas.

* En tanto, los datos mostraron que la economía de la zona euro continuó expandiéndose a un ritmo modesto pero respetable en el tercer trimestre, mientras que el superávit comercial se disparó en septiembre gracias a la buena marcha de las exportaciones a Estados Unidos. (Reporte de Johann M Cherian y Sukriti Gupta en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)