Acciones europeas caen por riesgos políticos en Francia y preocupación por independencia de la Fed

Por Medha Singh, Sukriti Gupta y Purvi Agarwal

26 ago (Reuters) - Las acciones europeas bajaron el martes, especialmente en Francia, donde parece cada vez más probable la caída del gobierno en minoría el próximo mes, mientras que la creciente preocupación por la independencia de la Reserva Federal empañó la confianza.

* El principal índice bursátil francés perdió un 1,7% y sus bonos también bajaron, ya que los tres principales partidos de la oposición dijeron que no respaldarán una cuestión de confianza anunciada por el primer ministro, François Bayrou, para el 8 de septiembre sobre sus planes de recortes presupuestarios radicales.

* Axel Rudolph, de IG Group, dijo que "es discutible si el efecto dominó en otros mercados europeos, que hemos visto hoy, continuará", y añadió que es probable que la renta variable francesa tenga un rendimiento inferior a corto plazo.

* Los bancos franceses BNP Paribas y Société Générale cayeron un 4,2% y un 6,8%, respectivamente, registrando este último su peor día en más de cuatro meses.

* El sector bancario lideró los declives del índice paneuropeo STOXX 600, que registró su mayor desplome diario en casi un mes, tras quedar a las puertas de un máximo histórico la semana pasada. Las principales bolsas regionales también cerraron en rojo.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que despedirá a la gobernadora de la Fed Lisa Cook por supuestas irregularidades en la contratación de préstamos hipotecarios, lo que reavivó las dudas sobre la independencia del banco central estadounidense.

* Entre otros valores, British American Tobacco cayó un 1,9% tras informar de la dimisión con efecto inmediato de su directora financiera, Soraya Benchikh, tras cerca de 15 meses en el cargo.

* Orsted mejoró un 5,8% tras hundirse un 16% en la víspera, después de que Washington paralizó el proyecto Revolution Wind de la empresa danesa frente a Rhode Island. (Editado en español por Carlos Serrano)