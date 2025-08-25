Acciones europeas caen tras alza inducido por Powell; JDE Peet's se dispara

Por Sruthi Shankar y Sukriti Gupta

25 ago (Reuters) - Las acciones europeas cayeron el lunes, borrando las ganancias del viernes por el optimismo en torno a la flexibilización de la política monetaria estadounidense, mientras que la firma holandesa JDE Peet's se disparó tras un acuerdo de compra.

Los mercados europeos se vieron presionados tras el avance del viernes, cuando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, apuntó a un posible recorte de tasas de interés el mes que viene, citando los crecientes riesgos para el mercado laboral.

El índice paneuropeo STOXX 600 perdió un 0,4%, su peor jornada en más de tres semanas, aunque sigue a un 1% de sus máximos históricos. El DAX alemán restó un 0,4% y el CAC 40 francés, un 1,6%. El mercado británico permaneció cerrado por festivo.

"Powell no cambió tanto la narrativa como hizo ver el mercado estadounidense, pero Europa fue definitivamente parte de la fiesta mundial el viernes", dijo Steve Sosnick, analista jefe de mercado de Interactive Brokers, añadiendo que los inversores reservaron algunas ganancias el lunes.

Los valores de construcción y materiales fueron los que más lastraron el índice, con un desplome del 7,9% de Nibe Industrier.

Las empresas de servicios públicos registraron su mayor caída en más de un mes. Orsted se hundió un 16,4%, a un mínimo histórico, después de que Estados Unidos paralizó el proyecto Revolution Wind de la empresa danesa frente a Rhode Island, en medio del rechazo del presidente Donald Trump a las inversiones en energías renovables.

JDE Peet's tocó un máximo de casi tres años y mejoró un 17,5%, después de que Keurig Dr Pepper llegó a un acuerdo para comprar la empresa por 15.700 millones de euros (US$18.400 millones) en efectivo.

Puma SE ganó un 15,9% después de que Bloomberg informó de que el holding de la familia francesa Pinault estaba sopesando opciones para su participación del 29% en el fabricante alemán de ropa deportiva, entre ellas sondear a posibles compradores.

(1 dólar = 0,8545 euros)

(Editado en español por Carlos Serrano)