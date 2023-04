Acciones europeas caen y rompen racha de cinco días de ganancias; papeles de bancos y chips bajan

(.)

Por Shreyashi Sanyal

17 abr (Reuters) - Las acciones europeas cayeron el lunes tras cinco sesiones seguidas de alzas, con los papeles bancarios liderando el descenso, mientras que los de semiconductores bajaron tras un informe de que el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, TSMC, estaba recortando sus perspectivas de costos anuales.

* El índice paneuropeo STOXX 600 terminó plano, manteniéndose cerca de máximos de un año, mientras que el índice STOXX 50 bajó un 0,1%, operando en niveles cercanos al máximo de 22 años alcanzado la semana pasada.

* El fabricante europeo de equipos para chips ASML cayó un 4%, encabezando los descensos del índice más amplio del sector tecnológico, que perdió un 1,1%.

* El Economic Daily News de Taiwán informó que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) había rebajado sus perspectivas de costos para 2023. ASML es uno de los proveedores de TSMC, y China es el tercer mayor mercado de la empresa neerlandesa de chips.

* ASM International, BE Semiconductor y Aixtron retrocedieron entre un 0,9% y un 3%.

* Los valores bancarios europeos, que habían terminado la semana pasada con un alza de casi un 4%, perdieron un 1,4% el lunes.

* "Los valores financieros han bajado un poco, pero se trata de una toma de ganancias normal", dijo Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers.

* Los inversores se volvieron optimistas sobre los prestamistas después de que la temporada de resultados en Estados Unidos arrancara la semana pasada, con bancos de Wall Street como JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc y Wells Fargo & Co superando las expectativas de utilidades, beneficiándose del alza de las tasas de interés y aliviando los temores de tensión en el sistema bancario.

* Los mercados esperan ahora los informes de Goldman Sachs , Morgan Stanley y Bank of America a lo largo de la semana.

* Tras un mes de dramáticas negociaciones, con el rescate forzoso de Credit Suisse y la incertidumbre sobre las perspectivas de las tasas de interés, las acciones europeas aún han logrado subir cerca de un 10% en lo que va de año, frente a la ganancia del 7,5% del índice S&P 500. (Reporte de Shreyashi Sanyal y Shashwat Chauhan, Reporte adicional de Shubham Batra, Editado en Español por Manuel Farías)

