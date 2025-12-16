Acciones europeas cierran a la baja mientras inversores valoran datos de EEUU; empresas de defensa caen

Por Ragini Mathur, Purvi Agarwal y Twesha Dikshit

16 dic (Reuters) - Las acciones europeas cayeron el martes, lideradas por los fuertes descensos de los valores de defensa y energía, mientras los inversores analizaban los decepcionantes datos de empleo locales y de Estados Unidos.

* El índice paneuropeo STOXX 600 cayó un 0,4%, a 580,08 puntos, tras registrar el lunes su mayor subida en casi tres semanas.

* La mayoría de las principales bolsas regionales cerraron en rojo, con los índices de referencia de Londres y Alemania cediendo un 0,6% cada uno.

* El crecimiento del sector privado alemán se desaceleró por segundo mes consecutivo en diciembre, mostraron los datos del PMI de S&P Global, mientras que una estimación preliminar para Francia también mostró un crecimiento casi estancado.

* En Estados Unidos, un informe del Departamento de Trabajo mostró que el crecimiento del empleo repuntó más de lo esperado en noviembre, pero la tasa de desempleo se situó en el 4,6%.

* Las acciones de defensa cayeron después de que Estados Unidos ofreció garantías de seguridad al estilo de la OTAN para Kiev y de que los negociadores europeos informaron el lunes de avances en las conversaciones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

* Rheinmetall cayó un 4,6%, Hensoldt cedió un 3,7%, Leonardo bajó un 4% y el índice más amplio restó un 1,8%, su mayor descenso en un día en más de dos semanas.

* En tanto, los valores energéticos cayeron un 1,9%, siguiendo la bajada de los precios del petróleo, y las aerolíneas easyJet y Lufthansa ganaron un 3,2% y un 1,3% respectivamente.

* Los servicios financieros fueron un punto brillante, con un alza del 1,2%. UBS subió un 3,8% después de que BofA Global Research revisó sus acciones a "comprar" desde "neutral".

* Los valores tecnológicos lastraron al índice, con ASML bajando un 2,4% y SAP descendiendo un 1,4%, al persistir la preocupación por la valoración. (Reporte de Twesha Dikshit, Utkarsh Hathi, Ragini Mathur y Purvi Agarwal en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)