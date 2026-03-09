Acciones europeas cierran a la baja ya que el alza del petróleo intensifica preocupaciones sobre la inflación

Por Pranav Kashyap, Avinash P y Purvi Agarwal

9 mar (Reuters) - Las acciones europeas alcanzaron el lunes su nivel más bajo en más de dos meses antes de recortar algunas pérdidas, ya que el fuerte aumento de los precios del petróleo agravó los temores de inflación, mientras que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán no daba señales de remitir.

* El índice paneuropeo STOXX 600 cayó por tercera sesión consecutiva, cerrando con un descenso del 0,6%, tras registrar su peor rendimiento semanal en casi un año.

* El índice ha caído casi un 6% por debajo de su máximo histórico alcanzado el 27 de febrero. El indicador del miedo en Europa, el índice de volatilidad STOXX, alcanzó su nivel más alto desde abril, antes de cerrar a la baja en la jornada.

* Irán nombró a Mojtaba Jamenei sucesor de su padre, Ali Jamenei, una medida que se considera que refuerza el control de los partidarios de la línea dura en Teherán y cierra las vías para un rápido fin de la guerra.

* Europa depende en gran medida del gas natural licuado y del petróleo importado, cuyo precio ha subido más de un 25% hasta situarse justo por debajo de los 120 US$ el barril, lo que la deja especialmente expuesta a las crisis de suministro.

* Un conflicto prolongado podría elevar aún más los costos de la energía y el transporte en un momento en el que el crecimiento económico ya es frágil.

* "Es posible que se produzcan nuevas subidas antes de la eventual caída (...) Si los precios vuelven a bajar, el ciclo económico mundial tendría un carácter más estanflacionista, pero no se descarrilaría fundamentalmente", afirmó Paul Diggle, economista jefe de Aberdeen.

* Las acciones energéticas del STOXX 600 fueron las únicas que cotizaron al alza, con un aumento del 1,4%. Las acciones inmobiliarias fueron las más afectadas, ya que la preocupación por la reactivación de la inflación frenó las apuestas por una baja de las tasas de interés, con una caída del 2,7%.

* Los bancos centrales de toda Europa se vieron sometidos el lunes a la presión del mercado para que subieran las tasas de interés, y se prevé que el Banco Central Europeo suba los tipos una vez en junio o julio. Los rendimientos de los bonos europeos alcanzaron sus niveles más altos en un año.

* Mientras tanto, los países del G7 aún no han decidido si liberarán las reservas de petróleo de emergencia, ya que los precios superan los 119 US$ por barril debido a la guerra de Irán, según ha declarado el ministro de Finanzas francés.

* "El mercado se ha calmado un poco ante la perspectiva de una liberación coordinada de las reservas estratégicas de petróleo por parte de los aliados del G7, sin embargo, sigue habiendo riesgos al alza para el precio del petróleo, y cualquier medida que tome el G7 solo tendrá un impacto temporal", afirmó Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB.

* Los bancos, en el centro de una liquidación la semana pasada, ampliaron sus pérdidas, cayendo un 0,5%. Las acciones de viajes y ocio volvieron a verse afectadas, con una caída del 2%.

* La bolsa de Fráncfort cayó brevemente a su nivel más bajo en más de 10 meses, mientras que las de Milán y Madrid se hundieron a mínimos de tres meses. La de París tocó su nivel más débil en más de cinco meses.

* Entre las acciones, Kinnevik cayó un 17% hasta situarse en la parte baja del STOXX 600 después de que Ningi Research anunciara que había vendido en corto la empresa.

* Roche cayó un 2,6% después de que el fármaco oral contra el cáncer de mama de la farmacéutica fracasara en un ensayo.

(Reporte de Avinash P, Pranav Kashyap y Purvi Agarwal en Bangalore; Editado en español por Natalia Ramos)