Acciones europeas cierran al alza antes de la censura al Gobierno francés

Por Tristan Veyet y Johann M Cherian

8 sep (Reuters) - Las acciones europeas cerraron al alza el lunes, mientras que los valores franceses también subieron, ya que los inversores mantuvieron la calma antes de una moción de censura que llevó a la destitución del quinto primer ministro del país en tres años.

* El primer ministro francés François Bayrou perdió una moción de censura el lunes, en un momento en que la segunda economía del continente lucha por frenar su deuda. Francia también se enfrenta esta semana a la primera de muchas revisiones de su calificación crediticia.

* El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,52%, a 552,04 puntos, y el CAC 40 francés avanzó un 0,78%.

* A pesar de las ganancias de la jornada, la renta variable francesa ha obtenido peores resultados que el índice STOXX en lo que va de año, presionada por el aumento de los rendimientos de los bonos a más largo plazo, que han alcanzado máximos de varios años ante la preocupación por el gasto fiscal impulsado por la deuda.

* La caída del Gobierno en minoría de Bayrou agravaría los problemas de Francia, mientras Europa busca la unidad frente a la guerra de Rusia en Ucrania, una China cada vez más dominante y la tensión comercial con Estados Unidos.

* El rendimiento de la deuda pública francesa a 30 años bajó 4,4 puntos básicos, a 4,336%. A principios de mes alcanzó el 4,523%, su nivel más alto desde junio de 2009.

* La mayoría de los sectores del STOXX 600 terminaron en terreno positivo, liderados por el minorista, que subió un 1,8%. Le siguieron la construcción y los materiales, que sumaron un 1,7%.

* Los bancos ganaron un 1,5%, recuperando parte de las pérdidas de la semana pasada después de que los débiles datos de empleo de Estados Unidos consolidaron las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal. La Fed anunciará su próxima decisión política monetaria el 17 de septiembre.

* En tanto, el Banco Central Europeo dará a conocer su decisión el jueves, y los economistas no esperan cambios en las tasas de interés, ya que la inflación se sitúa cerca del objetivo del 2% fijado por el banco central y las autoridades evalúan el posible impacto de los aranceles estadounidenses en la economía de la zona euro.

* Los valores europeos del petróleo y el gas subieron un 0,6%, siguiendo la subida de los precios mundiales del crudo. La perspectiva de más sanciones al crudo ruso tras un ataque nocturno en Ucrania pesó más que la subida de la producción prevista por la OPEP+. (Reporte de Tristan Veyet en Gdansk y Johann M Cherian en Bengaluru; editado en Español por Ricardo Figueroa)