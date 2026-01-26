Acciones europeas cierran al alza con atención puesta en resultados y política monetaria

Por Avinash P, Niket Nishant y Johann M Cherian

26 ene (Reuters) - Las acciones europeas cerraron al alza el lunes, impulsadas por las ganancias del sector financiero en vísperas de los resultados de los grandes bancos esta semana

* El índice paneuropeo STOXX 600 cotizó con altibajos durante la mayor parte de la sesión y cerró con una subida del 0,2%, a 609,83 puntos, su nivel más alto en más de una semana. Los bancos lideraron las ganancias entre los sectores, con un avance del 1% cada uno

* A finales de esta semana se conocerán los resultados de varios grandes prestamistas, como el alemán Deutsche Bank y el británico Lloyds, y se espera que las ganancias del sector financiero en general aumenten un 4%, según los datos recopilados por LSEG el jueves

* El sector tecnológico también será objeto de escrutinio en busca de indicios de monetización de la IA cuando pesos pesados del sector en Estados Unidos como Microsoft y Apple presenten resultados a finales de semana

* Los operadores seguían recuperándose del episodio de incertidumbre comercial entre Estados Unidos y la UE de la semana pasada, provocado por una disputa sobre Groenlandia, al tiempo que sopesaban las implicaciones a largo plazo del uso de los aranceles estadounidenses como moneda de cambio en un asunto no relacionado

* Los precios del oro y la plata, ambos refugio seguro, se dispararon, lo que hizo que los valores mineros subieran un 1,6%, hasta alcanzar el nivel más alto del índice desde junio de 2008

* Ryanair perdió un 2,3% el lunes tras presentar sus resultados del tercer trimestre. El fabricante francés de alimentos y bebidas Danone cayó un 2,3%, tras tocar su mínimo en un año por la retirada de determinados lotes de fórmula de leche infantil en algunos mercados

* Airbus cayó un 2,1%. En una carta interna a la que tuvo acceso Reuters, el presidente ejecutivo Guillaume Faury advirtió al personal que el fabricante de aviones debe estar preparado para adaptarse a los nuevos e inquietantes riesgos geopolíticos

* Por otra parte, el fabricante de ropa deportiva Puma subió un 16,9%, recuperándose de la caída del 14% del viernes

* En cuanto a la política monetaria, la atención se centrará en la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés esta semana. Se espera que la Reserva Federal mantenga sin cambios los tipos de interés, pero es probable que la preocupación por su independencia ocupe un lugar central. (Reporte de Niket Nishant, Avinash P y Johann M Cherian en Bengaluru; edición de Mrigank Dhaniwala y Arun Koyyur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)