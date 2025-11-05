Acciones europeas cierran al alza con los resultados en la mira; las tecnológicas caen

Por Johann M Cherian y Sukriti Gupta

5 nov (Reuters) - Las acciones europeas se recuperaron hacia el cierre y terminaron al alza el miércoles, tras caer al principio de la sesión, cuando una venta masiva de valores tecnológicos lastró los mercados, mientras los inversores evaluaban los resultados empresariales.

* El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,2%, a 571,9 puntos. En los primeros compases de la sesión había caído hasta un 0,7%. Otros grandes índices regionales también cotizaron al alza.

* Los valores tecnológicos, los más bajistas de la jornada, recortaron sus pérdidas al 0,1%.

* Los índices bursátiles de Estados Unidos también subían después de que los valores tecnológicos, que han estado en el centro de los temores de sobrevaloración de las acciones a nivel mundial esta semana, se estabilizaron y los datos mostraron que las nóminas privadas repuntaron en octubre.

* El índice de valores sanitarios bajó un 1%. Las acciones de Novo Nordisk cayeron un 4,5% tras recortar sus previsiones para todo el año.

* Ambu se desplomó al fondo del STOXX 600 con un descenso del 15,8%, después de que el fabricante danés de soluciones de endoscopia presentó resultados trimestrales por debajo del consenso.

* Por su parte, el sector automotor y de repuestos, que ha registrado grandes pérdidas en lo que va de año, ganó un 2,3%. BMW trepó un 6,8% después de que su margen de beneficio básico aumentó en el tercer trimestre.

* Mercedes-Benz, Renault y Volkswagen ganaron entre un 2,3% y un 3,5%.

* Los papeles energéticos avanzaron un 0,9%. Vestas escaló un 14,7% para encabezar el índice de referencia tras presentar un beneficio operativo en el tercer trimestre por encima de las expectativas y anunciar que pondría en marcha un programa de recompra de acciones.

* Los temores a las valoraciones resurgieron esta semana en Wall Street y en Asia, que este año han registrado subidas récord, impulsadas sobre todo por el entusiasmo por la inteligencia artificial.

* La temporada de resultados en Europa ha llegado a su ecuador y los datos recopilados por LSEG muestran que las perspectivas de salud de las empresas europeas han mejorado sustancialmente hasta ahora. Sin embargo, su rendimiento es inferior al de sus homólogas estadounidenses. (Reporte de Johann M Cherian y Sukriti Gupta en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)