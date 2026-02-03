Acciones europeas cierran casi planas, desplome de tecnológicas contrarresta repunte de mineras

Por Avinash P, Johann M Cherian y Ragini Mathur

3 feb (Reuters) - El índice bursátil de referencia europeo cerró el martes ⁠en un nuevo récord, a ⁠pesar de que la fuerte caída de las empresas de software y publicidad contrarrestó el repunte de las acciones vinculadas a las materias primas.

* El ⁠índice paneuropeo ‌STOXX ​600 cerró con un alza del 0,1%, a 617,93 puntos, tras haber cerrado también ​en máximos históricos el lunes.

* El sector de los medios de comunicación lideró ‌las caídas, con un descenso del 5,9%, su ‌mayor desplome diario en unos seis años, ​mientras que las acciones tecnológicas bajaron un 4,2%, su mayor retroceso en más de 10 meses.

* Los operadores y analistas señalaron el lanzamiento del complemento legal de Anthropic para su chatbot de IA generativa Claude como uno de los catalizadores de este movimiento, ya que los inversores reevaluaron si las empresas establecidas pueden defender sus modelos de negocio, lo que subraya la amenaza disruptiva de la ⁠IA para el sector del software.

* La presión afectó a los proveedores de análisis jurídicos y profesionales. ​La británica RELX y la neerlandesa Wolters Kluwer cayeron un 14,4% y un 12,7%, respectivamente. La alemana SAP bajó un 4,6%.

* Otras empresas de servicios profesionales también cotizaron a la baja, con Experian, Sage Group y London Stock Exchange Group registraron caídas de entre el 6,7% y el 12,8%.

* Las acciones de recursos básicos fueron las que más subieron entre los ⁠distintos sectores, con un alza del 4,2%.

* Las acciones vinculadas a las materias primas ​habían estado bajo presión desde finales de la semana pasada, siguiendo la caída de los precios de los metales preciosos ante la especulación de que el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, ‍Kevin Warsh, podría mostrar un sesgo agresivo contra la inflación.

* El aumento de los requisitos de margen de la CME también enfrió el repunte de los metales, pero los precios han recuperado algunas pérdidas desde el lunes por la noche.

* El sector minero europeo sigue siendo el que mejor rendimiento ​ha tenido este año, con una subida de más del 18%. El sector energético subió un 1,5% gracias al repunte de los precios del petróleo. (Reporte de Avinash P, Johann M Cherian y Ragini Mathur en Bangalore. ‍Edición de Sahal Muhammed y Mark Potter; Editado en Español por Ricardo Figueroa)