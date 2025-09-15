Acciones europeas cierran cerca de máximos de tres semanas, a la espera de reunión de la Fed

Por Tristan Veyet, Johann M Cherian y Nikhil Sharma

15 sep (Reuters) - Las acciones europeas cerraron el lunes cerca de máximos de tres semanas, con los valores de lujo y defensa impulsando el principal índice antes de las reuniones clave de la Reserva Federal estadounidense y otros bancos centrales.

* El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,42%, a 557,16 puntos, impulsado por el alza del 1,9% del sector del lujo.

* Los grandes nombres de la moda LVMH, L'Oreal ganaron un 2,7% y un 1,9% respectivamente, mientras que Kering trepó un 5,8%. Brunello Cucinelli sumó un 5,6% después de que J.P.Morgan inició la cobertura con una calificación de "sobreponderar".

* Los valores de lujo franceses se han convertido en el centro de atención tras la muerte del diseñador Giorgio Armani, que incluyó en su testamento indicaciones sobre la posible venta de su casa de moda, dando prioridad a LVMH, L'Oreal y el líder en gafas EssilorLuxottica.

* El índice aeroespacial y de defensa europeo continuó con su racha histórica, subiendo un 1,74% hasta un nuevo máximo, acumulando un avance de más de 200% desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022.

* Los inversores se han decantado cada vez más por los valores de defensa a medida que los gobiernos europeos aumentan el gasto militar para reforzar la OTAN y reducir su dependencia de Estados Unidos.

* Los valores europeos de chips también impulsaron el índice principal, con BESI, ASML y ASMI ganando entre un 5,6% y un 6%.

* Estos movimientos contrastaron con los de sus homólogos de Wall Street, que se debilitaron después de que China anunció el sábado una investigación antidiscriminatoria y antidumping sobre la política comercial estadounidense en materia de chips.

* Las ganancias del STOXX 600 también se vieron impulsadas por las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos realice el miércoles al menos un recorte de 25 puntos básicos.

* Varios bancos centrales anunciarán sus decisiones políticas esta semana, entre ellos los de Inglaterra, Japón y Canadá.

* UBS subió un 2,3% tras conocerse que el prestamista estaba considerando trasladarse a Estados Unidos en respuesta a las propuestas del Gobierno suizo sobre nuevos requisitos de capital. (Reporte de Tristan Veyet en Gdansk y Johann M Cherian en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)