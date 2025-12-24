Acciones europeas cierran cerca de máximos históricos una semana bursátil acortada por feriado

Por Ragini Mathur y Twesha Dikshit

24 dic (Reuters) - Las acciones europeas cerraron la semana bursátil ⁠acortada por las vacaciones ⁠cerca de máximos históricos y en camino de registrar su mejor rendimiento anual desde 2021, apoyadas por la relajación ⁠de las ‌tasas, el ​impulso del gasto fiscal de Alemania y la diversificación de las acciones ​tecnológicas estadounidenses, muy valorados.

El índice paneuropeo STOXX 600 se ‌mantuvo sin cambios en 588,61 el miércoles. ‌El FTSE 100 londinense bajó un ​0,2%, el IBEX español se mantuvo sin cambios y el CAC 40 francés bajó un 0,1%.

La liquidez fue escasa y las bolsas de Ámsterdam, Bruselas y París cerraron temprano, mientras que los mercados de Alemania y Milán permanecieron cerrados todo el día.

Los valores de lujo fueron los que más subieron, con ⁠los pesos pesados Richemont, propietario de Cartier, LVMH y Kering sumando alrededor de ​un 1% cada uno.

Las mineras subieron después de que los precios del oro, la plata, el platino y el cobre alcanzaran máximos históricos.

Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de mercados de Swissquote, afirmó que "las fuerzas que empujan al alza los precios de los metales", como la fuerte deuda pública en ⁠2026, la incertidumbre geopolítica y una política monetaria más laxa, entre otras, mantienen las ​perspectivas positivas para los precios de los metales a mediano y largo plazo.

"A corto plazo, sin embargo, los precios han subido demasiado, demasiado rápido, y ‍una corrección sería saludable".

Las acciones aeroespaciales y de defensa lideraron los descensos, con una caída del 0,2%. El índice es uno de los más alcistas del año, con una subida de casi el 56%.

El índice de referencia europeo ​marcó un nuevo máximo histórico el martes, después de que el gigante farmacéutico Novo Nordisk obtuviera la aprobación estadounidense para su píldora adelgazante. (Reportaje de Ragini Mathur, Purvi Agarwal y ‍Twesha Dikshit en Bengaluru. Editado en español por Juana Casas)