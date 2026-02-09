Acciones europeas cierran en máximos históricos al disiparse las preocupaciones sobre la IA

Por Johann M Cherian y Ragini Mathur

9 feb (Reuters) - Las acciones europeas subieron a un máximo histórico al cierre el lunes, siguiendo la recuperación bursátil mundial tras la caída de la semana pasada, ya que los inversores centraron su atención en los beneficios empresariales y en las operaciones de fusiones y adquisiciones.

* El índice paneuropeo STOXX 600 ganó un 0,7% a 621,41 puntos.

* Las bolsas mundiales se han recuperado de la volatilidad de la semana pasada, provocada por la preocupación de que la inteligencia artificial pueda alterar los negocios tradicionales de software, pese a que líderes del sector como Alphabet y Amazon.com han fijado nuevos objetivos de gasto para desarrollar esta tecnología.

* "Hay un poco menos de preocupación por algunos de los peores temores relacionados con la IA, aunque el radio de preocupación en torno a la IA ha comenzado a crecer últimamente", dijo Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB.

* "Así que ahora hay preocupación por quiénes serán los perdedores en el mundo de la IA y no solo por los ganadores, que es lo que había pasado durante mucho tiempo".

* El sector tecnológico subió un 0,9%, con STMicroelectronics disparándose un 9,8% después de que la empresa francesa anunciara que ampliaría su colaboración con Amazon Web Services en materia de infraestructura informática.

* Por su parte, el banco italiano UniCredit trepó un 6,7% tras elevar sus previsiones de beneficios y anunciar que, por ahora, mantendrá las participaciones en firmas del sector adquiridas bajo la dirección del CEO Andrea Orcel, al tiempo que flexibilizará los criterios para transacciones completas.

* El índice bancario EUROSTOXX avanzó un 2,2% y el índice de referencia italiano sumó un 2%, situándose entre los que mejor rendimiento entre las principales bolsas europeas.

* Las noticias sobre fusiones y adquisiciones también dominaron la sesión. Un consorcio liderado por la sociedad de cartera Advent y FedEx acordó comprar la empresa de paquetería InPost por 9.200 millones de dólares, lo que provocó un alza del 13,5% en las acciones de la compañía polaca.

* Las preocupaciones políticas también captaron la atención de los inversores, ya que el primer ministro británico, Keir Starmer, señaló el lunes que no atendería las peticiones de dimisión después de que un segundo asesor renunciara por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos.

* El índice de referencia británico FTSE 100 se recuperó de las pérdidas previas y cerró con un alza del 0,2%. (Reporte de Johann M Cherian y Ragini Mathur en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)