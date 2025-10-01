Acciones europeas cierran en máximos históricos gracias a buenos resultados del sector sanitario

(.)

Por Amir Orusov, Shashwat Chauhan y Purvi Agarwal

1 oct (Reuters) - El STOXX 600 europeo cerró el miércoles en máximos históricos, con los valores del sector sanitario a la cabeza, después de que un acuerdo entre Estados Unidos y Pfizer redujo la incertidumbre en el sector, mientras los inversores digerían el inicio del cierre del Gobierno estadounidense.

* El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 1,2% y registró su mayor subida porcentual en un día desde el 23 de julio. La mayoría de las bolsas regionales también cotizaron al alza, con el FTSE 100 de Londres en máximos históricos.

* Los valores del sector sanitario subieron un 5,4%, lo que supone su mayor avance en un día desde noviembre de 2008. El martes, Pfizer acordó bajar los precios de los medicamentos recetados en el programa Medicaid de Estados Unidos a cambio de un alivio arancelario.

* Otros valores farmacéuticos como Ambu subieron un 9,3%, Sartorius un 9,5%, Merck un 10%, Roche un 8,6% y AstraZeneca un 11,2%.

* Novartis ganó un 3,9% después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó su tratamiento oral para un tipo de enfermedad inflamatoria crónica de la piel.

* La mayoría de los sectores cotizaron en terreno positivo, pero los valores de viajes y ocio rompieron la tendencia con una caída del 0,4%.

* En tanto, el gobierno estadounidense cerró gran parte de sus operaciones el miércoles, lo que probablemente podría detener la publicación del informe de empleo de septiembre previsto para el viernes.

* Se espera que la ausencia de datos aumente la volatilidad en los mercados y perjudique potencialmente la capacidad de la Reserva Federal para calibrar la salud de la economía a corto plazo.

* Un informe sobre las nóminas privadas se situó por debajo de las expectativas previamente en el día, lo que elevó ligeramente las apuestas sobre un recorte de las tasas de interés en octubre en Estados Unidos.

* En Europa, los datos mostraron que la actividad manufacturera de la zona euro volvió a la contracción en septiembre, mientras que la inflación se aceleró por la subida de los precios de los servicios y un menor descenso de los costos energéticos.

* Los valores británicos de primer orden se mantuvieron al alza gracias al impulso del sector de sanidad, mientras que el índice de empresas de mediana capitalización invirtió los descensos iniciales y cerró un 0,2% al alza. (Reporte de Shashwat Chauhan y Purvi Agarwal en Bengaluru y Amir Orusov en Gdansk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)