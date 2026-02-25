Acciones europeas cierran en máximos históricos gracias a HSBC y menor temor a disrupción de la IA

Por Avinash P, Johann M Cherian y Purvi Agarwal

25 feb (Reuters) - Las acciones europeas cerraron el miércoles en máximos históricos, respaldadas por el repunte de los valores financieros, luego que HSBC elevó un importante objetivo crediticio y mientras parecía disiparse el temor a que nuevos modelos de inteligencia artificial dañen negocios tradicionales

El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con un alza del 0,7%, a 633,47 puntos, superando el récord del viernes, de 630,56 puntos

Las acciones bancarias subieron un 2,8%, impulsadas en gran medida por una ganancia de casi el 8% en HSBC

Las acciones del mayor prestamista de Europa alcanzaron un máximo histórico al elevar un objetivo clave de ganancias y después de que sus beneficios anuales superaron las expectativas, a pesar de un gasto extraordinario de US$4.900 millones

La confianza global también mejoró después de que la empresa estadounidense de inteligencia artificial Anthropic se asoció con varias empresas y lanzó nuevos complementos de inteligencia artificial el martes, lo que indica que las firmas tradicionales se están adaptando a los avances en lugar de enfrentarse a una disrupción inmediata

"La noticia de Anthropic podría reforzar la esperanza de que la IA se integre con los proveedores de software en lugar de sustituirlos. Esto podría ser un mensaje poderoso que ayude a tranquilizar a los inversores que se han visto envueltos en una crisis existencial sobre el futuro de la economía mundial en la era de la IA", dijo Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB

Las acciones de las empresas mineras y de servicios públicos alcanzaron el miércoles máximos históricos, superando sus picos anteriores de 2008, otra muestra de que se prolonga el repunte del año pasado de los mercados europeos

