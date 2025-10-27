Acciones europeas cierran en máximos por señales de mejora en las tensiones entre EE.UU. y China

Por Sukriti Gupta y Purvi Agarwal

27 oct (Reuters) - Las acciones europeas cerraron en máximos históricos por tercera sesión consecutiva, ya que las señales de relajación de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos estimularon el apetito mundial por el riesgo, mientras que los descensos de las acciones del sector sanitario limitaron las ganancias.

* El índice continental STOXX 600 subió un 0,2%, mientras que otros grandes índices regionales se mantuvieron planos o subieron ligeramente.

* El referencial italiano superó a sus pares con un alza del 1%, impulsado por los grandes valores bancarios.

* Mientras, el apetito mundial por el riesgo se elevó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que su país y China están listos para "salir con" un acuerdo comercial, mientras se espera que se reúna con su homólogo chino esta semana para decidir sobre el marco de un acuerdo comercial negociado durante el fin de semana.

* Un acuerdo pondría en pausa los aranceles estadounidenses más elevados y los controles chinos a la exportación de tierras raras.

* Los bancos europeos y el sector tecnológico subieron un 1,2% cada uno.

* Por el contrario, los valores del sector sanitario cayeron un 0,5%. Novartis retrocedió un 0,9% después de que la farmacéutica dijera el domingo que había acordado adquirir la empresa biotecnológica estadounidense Avidity Biosciences por unos 12.000 millones de dólares en efectivo.

* Roche bajó un 1,4% tras una rebaja de su calificación por parte de Jefferies.

* Los inversores se centran esta semana en las reuniones de los bancos centrales en busca de pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés. (Reportaje de Sukriti Gupta y Purvi Agarwal en Bengaluru; Editado en Español por Juana Casas)