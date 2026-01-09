Acciones europeas cierran en máximos, ya que Glencore se dispara por el interés de Rio Tinto

Por Niket Nishant y Pranav Kashyap

9 ene (Reuters) - Las acciones europeas cerraron el viernes en máximos históricos, impulsadas por un repunte de Glencore que ayudó al STOXX 600 a encadenar su mayor racha de ganancias semanales desde mayo.

* Tras dos sesiones consecutivas de pérdidas, el avance puso de relieve la resistencia de los inversores, a pesar de que una serie de débiles beneficios y las renovadas tensiones geopolíticas, provocadas por las acciones de Washington en Venezuela, pesaron sobre la confianza.

* Glencore se disparó un 10%, mientras que Rio Tinto cayó un 2,6% un día después de conocerse que ambas están en conversaciones iniciales para cerrar un acuerdo de fusión que crearía la mayor empresa minera del mundo.

* Las ganancias de Glencore ayudaron al índice STOXX 600 a subir un 1%.

* Los valores de tecnología lideraron el avance en la sesión, registrando su mejor semana en casi dos años.

* El fabricante holandés de equipos para chips ASML trepó un 6,8% y fue el valor más alcista del índice tecnológico, después de que HSBC elevó su precio objetivo. La alemana Infineon subió un 2,4%, mientras que STMicroelectronics avanzó un 2,9%.

* Las acciones tecnológicas también recibieron un impulso tras los optimistas resultados del cuarto trimestre de TSMC, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo.

* Los papeles de Anglo American mejoraron un 2,7%, un día después de que un informe de la Comisión Europea mostró que el acuerdo de la minera con la canadiense Teck Resources se encamina hacia la autorización antimonopolio en Europa. (Editado en español por Carlos Serrano)