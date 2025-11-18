Acciones europeas cierran en mínimos de un mes por bajas expectativas de recorte de tasas de la Fed

(.)

Por Johann M Cherian, Anastasiia Kozlova y Sukriti Gupta

18 nov (Reuters) - Las acciones europeas cayeron el martes y las alemanas se acercaron a un piso de cinco meses, en un clima de aversión al riesgo debido a la preocupación por la sobrevaloración del sector tecnológico y las menores expectativas de una rebaja de las tasas de interés de la Reserva Federal.

* El índice paneuropeo STOXX 600 cayó un 1,8%, a 561,62 puntos, y cerró en mínimos de un mes, registrando su peor jornada desde agosto. Las principales bolsas regionales, como el DAX alemán y el CAC 40 francés, cayeron un 1,8% y un 1,9%, respectivamente.

* Como reflejo del nerviosismo de los inversores, el indicador de volatilidad subió 2,7 puntos a 22,89, su nivel más alto desde la liquidación de los bancos regionales estadounidenses a mediados de octubre.

* El ánimo de los inversores a nivel mundial ha sido frágil, con grandes expectativas de que Nvidia presente unos resultados destacados el miércoles.

* En Europa, las acciones de los fabricantes de equipos de inteligencia artificial cayeron. Siemens Energy perdió un 6,4% y Schneider Electric bajó un 2,4%, mientras que las acciones de ABB cedieron un 4,1% después de que la empresa reafirmó sus previsiones de crecimiento de ingresos, decepcionando a los inversores.

* Nvidia, con su dominio de los chips de inteligencia artificial, se ha convertido en el referente de esta tendencia, que ha provocado subidas en los valores tecnológicos y de infraestructuras de todo el mundo. Sin embargo, preocupa que el repunte de la IA haya sobrevalorado los sectores relacionados.

* Las pérdidas fueron generalizadas: los valores bancarios europeos descendieron un 2,9% y fueron uno de los principales lastres del índice STOXX.

* Los valores automotores perdieron un 2,9%, y Stellantis cayó un 4,4%. Las mineras bajaron un 2,6%, mientras que los valores tecnológicos restaron un 1,8%.

* Los operadores también se muestran cautos a la espera del informe sobre el empleo en Estados Unidos, que se publicará el jueves.

* Si bien las encuestas privadas apuntan a un debilitamiento del mercado laboral, las declaraciones de corte restrictivo de los responsables a cargo de la política monetaria de la Reserva Federal han reducido las expectativas de un recorte de las tasas de interés en diciembre. (Reporte deby Anastasiia Kozlova in Gdansk, Johann M Cherian, Sukriti Gupta y Tharuniyaa Lakshmi en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)