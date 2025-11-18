LA NACION

Acciones europeas cierran en mínimos de un mes por bajas expectativas de recorte de tasas de la Fed

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Acciones europeas cierran en mínimos de un mes por bajas expectativas de recorte de tasas de la Fed
Acciones europeas cierran en mínimos de un mes por bajas expectativas de recorte de tasas de la FedSeth Wenig - AP

(.)

Por Johann M Cherian, Anastasiia Kozlova y Sukriti Gupta

18 nov (Reuters) - Las acciones europeas cayeron el martes y las alemanas se acercaron a un piso de cinco meses, en un clima de aversión al riesgo debido a la preocupación por la sobrevaloración del sector tecnológico y las menores expectativas de una rebaja de las tasas de interés de la Reserva Federal.

* El índice paneuropeo STOXX 600 cayó un 1,8%, a 561,62 puntos, y cerró en mínimos de un mes, registrando su peor jornada desde agosto. Las principales bolsas regionales, como el DAX alemán y el CAC 40 francés, cayeron un 1,8% y un 1,9%, respectivamente.

* Como reflejo del nerviosismo de los inversores, el indicador de volatilidad subió 2,7 puntos a 22,89, su nivel más alto desde la liquidación de los bancos regionales estadounidenses a mediados de octubre.

* El ánimo de los inversores a nivel mundial ha sido frágil, con grandes expectativas de que Nvidia presente unos resultados destacados el miércoles.

* En Europa, las acciones de los fabricantes de equipos de inteligencia artificial cayeron. Siemens Energy perdió un 6,4% y Schneider Electric bajó un 2,4%, mientras que las acciones de ABB cedieron un 4,1% después de que la empresa reafirmó sus previsiones de crecimiento de ingresos, decepcionando a los inversores.

* Nvidia, con su dominio de los chips de inteligencia artificial, se ha convertido en el referente de esta tendencia, que ha provocado subidas en los valores tecnológicos y de infraestructuras de todo el mundo. Sin embargo, preocupa que el repunte de la IA haya sobrevalorado los sectores relacionados.

* Las pérdidas fueron generalizadas: los valores bancarios europeos descendieron un 2,9% y fueron uno de los principales lastres del índice STOXX.

* Los valores automotores perdieron un 2,9%, y Stellantis cayó un 4,4%. Las mineras bajaron un 2,6%, mientras que los valores tecnológicos restaron un 1,8%.

* Los operadores también se muestran cautos a la espera del informe sobre el empleo en Estados Unidos, que se publicará el jueves.

* Si bien las encuestas privadas apuntan a un debilitamiento del mercado laboral, las declaraciones de corte restrictivo de los responsables a cargo de la política monetaria de la Reserva Federal han reducido las expectativas de un recorte de las tasas de interés en diciembre. (Reporte deby Anastasiia Kozlova in Gdansk, Johann M Cherian, Sukriti Gupta y Tharuniyaa Lakshmi en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

LA NACION
Más leídas
  1. El Trambús realizó su recorrido inaugural por la ciudad: el veredicto de los pasajeros
    1

    El Trambús realizó su recorrido inaugural por la ciudad: el veredicto de los pasajeros

  2. Fabiola Yáñez habló del vínculo de Alberto Fernández con Viviana Canosa
    2

    Fabiola Yáñez habló del vínculo de Alberto Fernández con Viviana Canosa

  3. Murió Ignacio Fernández Madero: el adiós a uno de los personajes más queridos del rugby argentino
    3

    Murió Ignacio Fernández Madero: el adiós a uno de los personajes más queridos del rugby argentino

  4. 4

    Una “joyita del Estado” firmó un nuevo acuerdo para vender servicios nucleares

Cargando banners ...