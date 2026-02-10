Acciones europeas cierran estables; bajas de seguros y energía contrarrestan alza de sector de lujo

Por Johann M Cherian y Ragini Mathur

10 feb (Reuters) - El índice bursátil de referencia europeo cerró sin cambios el martes, en una sesión de noticias mixtas de empresas, en una sesión en la que BP dijo suspenderá la recompra de acciones, lo que limitó las ganancias del sector automovilístico tras las optimistas previsiones de Ferrari

* El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con un descenso del 0,07%, a 620,97 puntos, a un paso de su máximo histórico

* BP cayó un 6,1% después de que el gigante energético británico publicó unas ganancias trimestrales en línea con las expectativas de los analistas y suspendió su programa de recompra de acciones, tras la amortización de alrededor de 4.000 millones de dólares de sus negocios de energías renovables y biogás

* El sector energético en general, representado por el índice, cayó un 1,6%

* En tanto, la preocupación por la disrupción de la inteligencia artificial, que ha acaparado los titulares en las últimas semanas, dio muestras de extenderse a nuevos rincones del mercado

* Las acciones de las aseguradoras descendieron un 1,8% y lideraron las bajas sectoriales, siguiendo la estela de sus pares estadounidenses después de que Insurify lanzó una herramienta de comparación basada en IA y desarrollada con ChatGPT

* Por el contrario, el subíndice de automóviles y piezas subió un 2,5% después de que Ferrari anunció que sus utilidades básicas aumentarían ligeramente en 2026, superando las estimaciones de los analistas para el cuarto trimestre de 2025. Las acciones del fabricante de coches de lujo subieron un 10,2%, lo que supone su mayor alza en un solo día desde marzo de 2020

* Las acciones de otros artículos de lujo ganaron un 2,8% y se situaron entre las que mejor rendimiento obtuvieron por sectores, lideradas por un aumento del 10,9% de la francesa Kering

* A pesar del discreto rendimiento del martes, el STOXX ha superado a su rival estadounidense S&P 500 en lo que va de año, al disiparse las preocupaciones sobre la ruptura comercial con Washington y porque los operadores apuestan a una reactivación de la economía europea

* Los inversores esperan con interés la publicación de una serie de datos económicos estadounidenses esta semana, entre los que se incluyen informes clave sobre la inflación y el empleo. (Reporte de Johann M Cherian y Ragini Mathur en Bangalore; edición de Mrigank Dhaniwala, Sonia Cheema y Nick Zieminski; Editado en Español por Ricardo Figueroa)