Acciones europeas cierran estables con la Fed en el punto de mira

Por Twesha Dikshit y Sukriti Gupta

21 ago (Reuters) - La renta variable europea cerró estable el jueves, a la espera de los resultados del simposio de Jackson Hole de la Reserva Federal, y luego de que Estados Unidos y la Unión Europea cerraron el acuerdo comercial marco que alcanzaron el mes pasado.

* El índice paneuropeo STOXX 600 terminó sin cambios, pero el desempeño de las principales bolsas nacionales fue dispar.

* La UE dijo que se esforzaría por garantizar que la reducción de los aranceles estadounidenses se aplique a sus exportaciones de automóviles con carácter retroactivo, después de que la UE y Estados Unidos detallaron los compromisos asumidos en un acuerdo alcanzado el mes pasado.

* Los valores europeos de automóviles, sin embargo, bajaban un 0,4%.

* "Hay una especie de fatiga en torno a estos acuerdos comerciales y un cierto escepticismo", dijo Chris Beauchamp, analista jefe de mercado de IG Group.

* "Esto no cierra realmente la cuestión de los aranceles (...). Ahora se trata de ver hasta qué punto afecta a los márgenes de beneficio y a la inflación".

* Los banqueros centrales de todo el mundo asistirán a la cumbre de la Fed, y la atención se centrará en el discurso del presidente Jerome Powell en busca de pistas sobre posibles recortes de tasas en Estados Unidos este año.

* Los analistas esperan que Powell no se comprometa a un recorte de tasas en septiembre, pero los mercados han descontado una reducción de 25 puntos básicos tras el sombrío informe de empleo de Estados Unidos de principios de mes.

* Datos del jueves mostraron una caída de la confianza de los consumidores de la zona euro y una aceleración de la actividad empresarial en agosto.

(US$1 = 0,8578 euros) (Reporte de Twesha Dikshit, Sruthi Shankar, Sukriti Gupta y Purvi Agarwal en Bengaluru. Edición en español de Javier López de Lérida)

