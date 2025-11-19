Acciones europeas cierran estables mientras los inversores se preparan para resultados de Nvidia

Por Anastasiia Kozlova, Johann M Cherian y Tharuniyaa.

19 nov (Reuters) -

Las acciones europeas cerraron estables el miércoles, mientras los inversores esperaban el reporte de resultados del fabricante de chips Nvidia, que podría marcar el rumbo de la negociación de los valores relacionados con la inteligencia artificial. * El índice paneuropeo STOXX 600 cerró sin cambios en 561,71 puntos. La mayoría de los demás índices nacionales cayeron: el DAX alemán un 0,1%, el CAC 40 francés un 0,2% y el FTSE 100 británico un 0,5%.

* El índice STOXX había perdido un 1,7% el martes, su mayor caída en un día en más de tres meses, ante el temor de que el repunte tecnológico mundial, observado durante gran parte del año, se haya convertido en una burbuja. * Los resultados de Nvidia, que se publicarán el miércoles tras el cierre de los mercados, se consideran una prueba de fuego para el repunte impulsado por la inteligencia artificial y podrían avivar o calmar las preocupaciones de los inversores sobre las elevadas valoraciones.

* "Lo que el mercado está tratando de hacer ahora con Nvidia es averiguar si existe un crecimiento y una rentabilidad subyacentes reales, o si la valoración se ha disparado y se ha desvinculado de los fundamentos", dijo Michael Field, estratega jefe de renta variable de Morningstar.

* "La confianza en la IA no solo afecta ahora a EEUU, sino a todos", agregó.

* El miércoles, las acciones europeas del sector aeroespacial y de defensa

cayeron un 2,3% hasta el nivel más bajo desde principios de septiembre ante las señales de un nuevo impulso liderado por Estados Unidos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. (Reportaje de Anastasiia Kozlova, Johann M Cherian, Sukriti Gupta y Tharuniyaa Lakshmi; Editado en español por Javier López de Lérida)