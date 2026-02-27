Acciones europeas cierran su octavo mes consecutivo de alzas gracias a resultados de empresas

Por Avinash P, Johann M Cherian y Purvi Agarwal

27 feb (Reuters) - Las acciones europeas cerraron el viernes en máximos históricos, en su octavo mes consecutivo de ganancias, tras unos resultados empresariales mejores de lo esperado, mientras que los bancos más importantes se desplomaron ante la preocupación por el crédito y la disrupción de la inteligencia artificial

El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con un alza del 0,1%, lo que elevó sus ganancias semanales al 0,5%. Además, el referente amplio está en su racha de subidas mensuales más larga desde 2012-2013

Sin embargo, el índice bancario cayó un 1,7% el viernes, su mayor descenso diario en dos semanas

Barclays perdió un 4,2% después de que medios de comunicación informaron que varios bancos se enfrentan a posibles pérdidas relacionadas con la quiebra del proveedor hipotecario británico Market Financial Solutions (MFS)

Santander perdió un 2,8%, porque es propietario -junto con otros bancos- de Atlas SP Partners, un acreedor de MFS. El índice bursátil español, con gran peso en el sector financiero, tuvo un rendimiento inferior al de sus pares, con una pérdida del 0,7%

"La reciente tensión observada en el mercado crediticio privado, ligada a la venta masiva de empresas de software este mes, se ve agravada por la preocupación sobre posibles irregularidades en el sector hipotecario", dijo Ipek Ozkardeskaya, analista senior de Swissquote Bank

Gran parte de febrero ha estado dominado por la preocupación de que las nuevas herramientas de inteligencia artificial puedan alterar negocios tradicionales y mermar sus beneficios, además de la incertidumbre sobre el comercio después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de nuevos aranceles globales

(Reporte de Avinash P, Johann M Cherian y Purvi Agarwal en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)