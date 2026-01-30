Acciones europeas cierran un sólido enero con ganancias impulsadas por resultados empresariales

Por Avinash P, Niket Nishant y Johann M Cherian

30 ene (Reuters) - El principal índice bursátil europeo cerró con ganancias el viernes, marcando su racha mensual alcista más larga desde 2021, mientras los inversores asimilaban los resultados empresariales y la noticia de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a un exmiembro de la Reserva Federal como presidente del banco central.

* El índice cerró con un alza del 0,6%, a 611 puntos, y terminó enero con una ganancia del 3%, su séptimo avance mensual consecutivo.

* Los bancos subieron un 1,7% y lideraron las ganancias sectoriales, con Caixabank sumando un 6,7% después de que la entidad española anunció que espera que los ingresos por préstamos y los beneficios aumenten este año y el próximo.

* El índice español, con gran peso del sector financiero, lideró las ganancias entre los principales mercados europeos con un avance del 1,7%.

* Los inversores también se sintieron aliviados por la nominación del exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh para dirigir el banco central estadounidense cuando termine el mandato de Jerome Powell en mayo. Las perspectivas de Warsh serán analizadas en los próximos días, en un momento en el que la Casa Blanca ha presionado para que se bajen las tasas de interés.

* Dado que el Banco Central Europeo se mantiene firme en su política monetaria, la atención se centra ahora en las perspectivas de la Reserva Federal de Estados Unidos en materia de tasas de interés.

* En tanto, la temporada de resultados estaba en pleno apogeo en Europa.

* El fabricante suizo de relojes Swatch también subió un 13,4% después de anunciar que sus ventas crecieron un 4,7% a tipos de cambio constantes en la segunda mitad del año pasado.

* Las acciones del fabricante alemán de ropa deportiva Adidas subieron un 4% después de que anunció una recompra de acciones por valor de 1.000 millones de euros (US$1.200 millones) y comunicó unas ventas récord para 2025.

* Sin embargo, se espera que las empresas del STOXX 600 registren en general una caída del 3,9% en sus ganancias trimestrales interanuales, ya que las empresas se enfrentan a los obstáculos arancelarios y al fortalecimiento desfavorable del euro frente al dólar. (Reporte de Niket Nishant, Avinash P y Johann M Cherian en Bangalore; edición de Janane Venkatraman, Harikrishnan Nair y Louise Heavens. Editado en Español por Ricardo Figueroa)