Acciones europeas cotizan con pocos cambios al inicio de una semana corta por festividades

Por Ragini Mathur, Purvi Agarwal y Twesha Dikshit

22 dic (Reuters) -

Las acciones europeas registraron pocos cambios el lunes, con los valores de bebidas lastrando el índice, mientras los inversores navegaban por una semana acortada por las festividades con una nota tibia tras un cierre récord en la sesión anterior. * El índice paneuropeo STOXX 600 perdió un 0,09%, a 586,99 puntos. Las principales bolsas regionales también bajaron, con Londres y Francia cediendo un 0,3% y un 0,4%, respectivamente.

* El STOXX 600 ganó más de un 1% la semana pasada, después de que la ralentización de la inflación de los precios al consumidor en Estados Unidos reforzara las expectativas de nuevos recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, mientras que el Banco Central Europeo mantuvo el costo del crédito sin cambios y adoptó una postura más positiva sobre la economía de la zona euro.

* Los analistas esperan cierta volatilidad en los mercados, impulsada por la escasa liquidez de cara a una semana de negociación acortada por las vacaciones.

* "Creo que lo que estamos viendo es un posicionamiento de fin de año fuera de los sectores de consumo, no cíclicos y también de servicios públicos y sanidad... y parece haber una repatriación de fondos hacia la tecnología, pero en EEUU", dijo Axel Rudolph, analista financiero senior de IG. "Todo el mundo parece centrarse ahora en el periodo festivo. Hay mucha menos liquidez, hay menos volumen de negociación".

* La mayoría de los sectores retrocedieron tras las fuertes ganancias del viernes, siendo el de alimentación y bebidas el que más cayó. Las acciones de Diageo

, el mayor grupo mundial de bebidas alcohólicas, perdieron un 3,7%, mientras que las del fabricante francés de bebidas alcohólicas Pernod Ricard

y las del propietario de Stella Artois, Anheuser-Busch InBev, bajaron un 2,9% y un 2,5%, respectivamente.

* El Ministerio de Comercio chino ha impuesto medidas antidumping a las importaciones procedentes de la Unión Europea, lo que ha agravado las tensiones entre Pekín y la UE. La UE ha impuesto aranceles a los vehículos eléctricos fabricados en China. * Los sectores vinculados a las materias primas cotizaron al alza, con las mineras subiendo casi un 1% después de que los precios del oro superaran por primera vez los 4.400 dólares la onza y los del cobre marcaran un máximo histórico.

* Las acciones de los bancos

, que impulsaron en gran medida las ganancias de la semana pasada, apenas variaron. El sector ha escalado más de un 65% en lo que va de año, y es uno de los más rentables del mercado. Los analistas apuntan a un repunte de la actividad de fusiones y adquisiciones, un marco regulador menos estricto y un entorno económico relativamente estable.

* El índice STOXX 600 está a punto de registrar su mejor rendimiento anual desde 2021, beneficiándose de la bajada de las tasas de interés y de la diversificación de las carteras de los inversores mundiales, que se alejan de las acciones tecnológicas estadounidenses, muy valoradas. (Reportaje de Twesha Dikshit, Utkarsh Hathi, Ragini Mathur y Purvi Agarwal en Bengaluru. Edición de Harikrishnan Nair, Tasim Zahid y Paul Simao)