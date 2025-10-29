Acciones europeas operan estables a la espera de decisión de la Fed, resultados de tecnológicas

Por Elizabeth Howcroft

PARÍS, 29 oct (Reuters) - Las bolsas europeas rondaban máximos recientes el miércoles, con el ánimo favorecido por los nuevos acuerdos de IA y la perspectiva de una mejora de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, mientras los operadores esperaban la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos.

* Wall Street cerró el martes en máximos históricos, después de que Nvidia anunció que construirá siete supercomputadores para el Departamento de Energía de Estados Unidos, y de que Microsoft llegó a un acuerdo que permite la reestructuración de OpenAI.

* Las bolsas japonesa y surcoreana también alcanzaron nuevos récords durante las operaciones asiáticas. A las 0946 GMT, el índice de acciones mundiales de MSCI subía menos de un 0,1%.

* El STOXX 600 europeo ganaba un 0,1%, el DAX alemán bajaba un 0,1%, el CAC 40 francés se mantenía sin cambios y el FTSE 100 londinense subía un 0,5% tras alcanzar un nuevo máximo histórico.

* Las tecnológicas estadounidenses Microsoft, Alphabet y Meta presentarán sus resultados el miércoles.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en la última etapa de su viaje por Asia, en Corea del Sur, optimista sobre la posibilidad de avanzar en un acuerdo arancelario no resuelto con el surcoreano Lee Jae Myung. A continuación, Trump tiene previsto reunirse el jueves con el presidente chino, Xi Jinping, en la ciudad portuaria de Busan.

* Los observadores del mercado estaban a la espera de la reunión de la Fed más tarde en la sesión, en la que un recorte de 25 puntos básicos está casi totalmente descontado.

* La perspectiva de una bajada de las tasas en Estados Unidos mantenía respaldados a los bonos del Tesoro estadounidense, con la rentabilidad a 10 años en el 3,9909%.

* Entre las divisas, el yen japonés cotizaba a 152,25 unidades por dólar. El yen se había fortalecido en los primeros compases de la sesión después de que el Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, redobló sus críticas a las prolongadas bajas tasas de Tokio.

* El euro operaba estable en US$1,1643 y el índice dólar subía un 0,2%, a 98,833.

* Los precios del petróleo avanzaban ante el optimismo de los operadores sobre la reunión entre Estados Unidos y China. Los futuros del crudo Brent sumaban un 0,2% a US$64,55 el barril, mientras que el crudo estadounidense subía un 0,2% a US$60,26 el barril.

* El oro al contado, considerado un refugio seguro, cotizaba a US$4024,29 la onza.

(Reporte de Elizabeth Howcroft en París y Ankur Banerjee en Singapur, reporte adicional de Rae Wee en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)