Acciones europeas operan estables mientras se enfría nerviosismo por tecnológicas

Por Rae Wee y Jaspreet Kalra

SINGAPUR, 20 ago (Reuters) - Las acciones europeas se estabilizaban el miércoles, a medida que disminuye la ola de ventas en Wall Street provocada por el sector tecnológico, mientras los operadores de divisas y tasas de interés se centran en la reunión de banqueros centrales que se celebrará esta semana.

* El índice paneuropeo STOXX 600 operaba con escasos cambios, tras declinar hasta un 0,4% más temprano en la sesión, presionado por la debilidad de los valores de los sectores tecnológico y de defensa.

* Esta debilidad inicial siguió a la caída de los mercados asiáticos, donde los índices tecnológicos fueron los que más perdieron, después de que el Nasdaq restó casi un 1,5% el martes. Sin embargo, los futuros del Nasdaq cedían sólo un 0,2%, apuntando a una apertura más tranquila.

* Si bien no hubo un detonante importante para la venta masiva de acciones tecnológicas, los analistas apuntaron a una confluencia de factores, incluidas las preocupaciones por las altas valoraciones, un estado de ánimo general de aversión al riesgo y la creciente influencia del presidente estadounidense Donald Trump sobre el sector.

* "Creo que en Estados Unidos el precio era perfecto y había bastante complacencia en los mercados, por lo que debería haberse esperado cierta volatilidad estival", dijo Ben Laidler, jefe de estrategia de renta variable de Bradesco BBI.

* Los futuros del crudo subían cerca de un 1%, mientras los inversores esperan los próximos pasos en las conversaciones para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania, con la incertidumbre sobre si las sanciones petroleras podrían suavizarse o endurecerse.

* Por otra parte, el Banco Central de Suecia mantuvo su tasa de interés oficial el miércoles, tal y como se esperaba, pero su par neozelandés recortó los tipos a su nivel más bajo en tres años y señaló una mayor relajación, provocando una caída del kiwi superior al 1%.

* La atención se centra ahora en el simposio que la Reserva Federal de Kansas City celebrará del 21 al 23 de agosto en Jackson Hole, donde el presidente de la institución, Jerome Powell, hablará el viernes sobre las perspectivas económicas y el marco político del banco central estadounidense.

* Las minutas de la reunión de política monetaria de la Fed de julio se publicarán más tarde en el día, pero es poco probable que provoquen reacciones significativas en el mercado, ya que son previas a la publicación de unos débiles datos del mercado laboral estadounidense que impulsaron un endurecimiento de las expectativas de recorte de tasas.

* El dólar cotizaba estable frente al euro, a 1,1646 dólares.

La libra esterlina operaba plana a 1,3498 dólares, tras subir levemente en reacción inmediata a los datos que mostraron que la inflación británica tocó en julio su cota más elevada en 18 meses.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años bajaba al 4,29%.

* El oro al contado mejoraba un 0,3%, a 3326,89 dólares la onza.

(Editado en español por Carlos Serrano)