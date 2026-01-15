Acciones europeas prolongan racha récord por ganancias del sector tecnológico y financiero

Por Niket Nishant y Avinash P

15 ene (Reuters) - Las acciones europeas alcanzaron un nuevo máximo histórico el jueves, impulsadas por los valores tecnológicos y financieros, después de que los inversores evaluaron varias actualizaciones positivas de los beneficios y los signos de resistencia de la economía alemana.

* El índice paneuropeo STOXX 600 avanzó un 0,5%, a 614,57 puntos. Los valores tecnológicos ganaron un 2,3% y se situaron en niveles vistos por última vez en el año 2000, mientras que los servicios financieros subieron un 2,2%.

* El destacado fabricante de equipos para chips ASML ganó un 11,2%, hasta un récord, y superó la barrera de los US$500.000 millones de valor de mercado, después de que los buenos resultados de TSMC, principal productor mundial de chips avanzados de inteligencia artificial, animaron a toda la industria de semiconductores.

* Aumentando el optimismo, VAT Group comunicó unos resultados preliminares del cuarto trimestre mejores de lo esperado, lo que hizo subir las acciones del proveedor de semiconductores un 14%, a su nivel más alto desde julio de 2024.

* "Europa va por detrás en el gasto de capital cuando se trata de infraestructura de IA. Hay cuellos de botella de los que tenemos que ser conscientes, pero es casi seguro que la industria tecnológica europea puede desempeñar un papel más importante en lo que respecta a la IA", afirmó Shaan Raithatha, economista sénior del Investment Strategy Group de Vanguard.

* El sector financiero se vio impulsado por las sólidas actualizaciones de la gestora de fondos británica Schroders y la firma suiza de capital riesgo Partners Group.

* Schroders se disparó un 9,8% tras anunciar que la mejora de sus comisiones contribuirá a que sus beneficios anuales superen las estimaciones, mientras que Partners Group mejoró un 7,6% tras revelar que había recibido US$30.000 millones en nuevos activos el año pasado.

* El STOXX ha registrado ganancias en siete de las 10 últimas sesiones de este año, respaldado por las alzas de los sectores de defensa y materias primas, a medida que se moderan las tensiones geopolíticas. El índice también ha superado al índice de referencia estadounidense S&P 500 en lo que va de año.

(Reporte de Niket Nishant, Avinash P y Johann M Cherian en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)