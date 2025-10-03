Acciones europeas registran la mejor semana desde abril gracias al impulso de los bancos y la sanidad

(Para consultar el blog en directo de Reuters sobre las bolsas de Estados Unidos, Reino Unido y Europa, pulse o escriba LIVE/ en una ventana de noticias.)

Por Amir Orusov y Purvi Agarwal

3 oct (Reuters) - Las bolsas europeas registraron el viernes su mejor resultado semanal en cinco meses, con el sector sanitario y el minero a la cabeza de los avances de la jornada, ya que el aumento de las apuestas a un recorte de tasas de la Reserva Federal impulsó el ánimo. * El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con una subida del 0,5%, alcanzando un máximo histórico por tercera sesión consecutiva, lo que eleva sus ganancias semanales al 2,8%. El índice alcanzó un récord máximo intradía esta semana. * Los valores del sector sanitario fueron los que más subieron, con un alza del 1,3%, con AstraZeneca y Novo Nordisk trepando un 1,6% y un 2,1%, respectivamente. El sector superó a sus pares esta semana luego de que un acuerdo sobre precios de medicamentos de Pfizer en Estados Unidos aliviara la incertidumbre.

* "Aunque el acuerdo con Pfizer no es una señal clara para el sector, ya que faltan detalles clave sobre los aranceles, el impulso de la confianza a corto plazo y la solidez de los motores a largo plazo deberían respaldar unas perspectivas positivas", señalaron analistas de UBS Global Wealth Management en una nota.

* Los bancos sumaron un 1%. Raiffeisen encabezó el STOXX 600 con un avance del 7,4% después de que el Financial Times informara que la Unión Europea está estudiando levantar las sanciones sobre los activos vinculados al oligarca ruso Oleg Deripaska para compensar al banco austriaco.

* ABN Amro escaló un 2,7% después de que Goldman Sachs mejorara su calificación del banco neerlandés a "comprar" desde "vender".

* Recursos básicos, que agrupa a las principales empresas mineras de Europa, ganó un 1,7%, siguiendo la subida de los precios de los metales básicos.

* La esperanza de que la Reserva Federal relaje la política monetaria y el repunte del sector sanitario han ayudado al STOXX 600 a alcanzar máximos históricos, reduciendo la diferencia con Wall Street. El índice ha subido un 12,4% en lo que va de año, frente al 14,7% del índice de referencia estadounidense S&P 500. (Reporte de Shashwat Chauhan y Purvi Agarwal en Bengaluru y Amir Orusov en Gdansk; Editado en Español por Manuel Farías)