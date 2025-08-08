Acciones europeas registran su mayor ganancia semanal en 12 semanas, impulsadas por financieras

Por Twesha Dikshit y Ragini Mathur

8 ago (Reuters) - Las acciones europeas registraron el viernes su mayor subida semanal en 12 semanas, ya que los valores bancarios siguieron impulsando al índice de referencia, mientras los inversores esperaban señales de un posible alto el fuego entre Rusia y Ucrania.

* El índice paneuropeo STOXX 600 ganó un 0,2%, elevando sus ganancias semanales al 2,2%.

* El índice bancario de la zona euro mejoró un 1,9%, lo que lo convierte en el sector con mejor rendimiento en lo que va de año, con una mejora del 56,8%.

* Los valores bancarios se han beneficiado de que los inversores buscan refugio en acciones centradas en el mercado nacional debido a la incertidumbre en torno a las políticas arancelarias de Estados Unidos, mientras que los analistas también han destacado los buenos resultados presentados.

* A nivel mundial, los inversores siguieron de cerca los acontecimientos geopolíticos después de que Bloomberg News informó que Estados Unidos y Rusia buscan un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania que consolidaría la ocupación por parte de Moscú de los territorios conquistados en la invasión.

* Las acciones del sector de defensa cayeron un 0,8%, dejando las ganancias anuales en un 51,4%, justo por debajo del sector bancario.

* Las acciones de la reaseguradora alemana Munich Re perdieron un 7,2% y se situaron entre las que más bajaron en el referencial tras recortara sus previsiones de ingresos por seguros para el año fiscal. Los papeles de las aseguradoras bajaron un 1,6%, un día después de alcanzar un máximo histórico.

* Los buenos resultados empresariales y la creciente confianza en los posibles recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal ayudaron a las acciones europeas a recuperarse de los mínimos de cinco semanas tocados el viernes pasado.

(Reporte de Twesha Dikshit, Medha Singh, Ragini Mathur y Johann M Cherian; editado en español por Manuel Farías)