Acciones europeas repuntan después de que Trump retira sus amenazas arancelarias sobre Groenlandia

Por Niket Nishant y Avinash P

22 ene (Reuters) - Las acciones europeas registraron el jueves su mayor salto diario en casi dos meses ante el alivio de los inversores por el hecho de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonara sus amenazas de imponer aranceles a los países de la región y descartara el uso de la fuerza por Groenlandia

* El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 1%, hasta 608,86 puntos, y recuperó algunas pérdidas semanales después de que las renovadas tensiones relacionadas a una guerra comercial provocaran una liquidación global a principios de esta semana

* Trump dijo que retiró la amenaza arancelaria tras una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la que alcanzaron el marco de un acuerdo para el futuro de Groenlandia. Aunque los detalles eran escasos, los comentarios del republicano bastaron

* Los valores de la construcción y los bancos lideraron las ganancias con un 2% cada uno

* Aún así, analistas advirtieron contra la complacencia e instaron a los inversores a mantenerse cautelosos a medida que las amenazas arancelarias se convierten en una táctica de negociación cada vez más normalizada

* "El riesgo oculto es la complacencia. Los inversores se condicionan a ignorar las amenazas porque 'se retirarán', hasta el día en que no se retiran", dijo Matthew Tuttle, consejero delegado de Tuttle Capital Management

* Las últimas amenazas de Trump contra Europa, menos de un año después de que impusiera aranceles a la región dependiente de las exportaciones, sacudieron la confianza en la relación transatlántica

* Los buenos resultados también animaron la confianza en la región. Volkswagen avanzó un 6,5% y lideró el alza de las acciones alemanas después de que el mayor fabricante de automóviles de Europa informara de un flujo de caja neto mejor de lo esperado para 2025. El sector automovilístico en general subió un 2,3%

* Los inversores también estuvieron pendientes de la evolución de las negociaciones de paz en Ucrania. El alivio de las tensiones geopolíticas en general hizo que los inversores vendieran valores de defensa, que cayeron un 2%, marcando su mayor caída en un solo día en más de un mes

* Las acciones de Telenor subieron un 7% después de que el operador noruego de telecomunicaciones vendiera su participación en la tailandesa True Corporation por 39.000 millones de coronas noruegas (US$3.920 millones)

* ArcelorMittal avanzó un 6,3% al reanudarse las conversaciones para la venta de su deficitario negocio sudafricano. (Reporte de Niket Nishant, Avinash P y Johann M Cherian en Bengaluru; editado en español por Natalia Ramos)