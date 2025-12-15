Acciones europeas repuntan por los bancos, a la espera de decisión del BCE y datos de EEUU

(.)

Por Ragini Mathur y Purvi Agarwal

15 dic (Reuters) - Las acciones europeas cerraron al alza el lunes, con ganancias generalizadas lideradas por los bancos, al inicio de una semana cargada de decisiones de bancos centrales y datos económicos retrasados de Estados Unidos, ya que los inversores volvieron a los activos de riesgo tras el opaco cierre de la semana pasada.

* El índice paneuropeo STOXX 600 terminó con una subida del 0,82%, a 582,97 puntos, lo que lo sitúa a un 0,6% de su máximo histórico. Las principales bolsas nacionales también avanzaron, y la española cerró con un alza del 1,2%.

* El STOXX 600 pasó a territorio negativo semanal en el último momento del viernes, al igual que Wall Street, después de que la advertencia sobre el margen de beneficios del fabricante de chips estadounidense Broadcom suscitó nuevas preocupaciones sobre una posible burbuja en los valores de inteligencia artificial.

* El mercado se recuperó el lunes, con 19 de los 20 principales sectores cotizando al alza, liderados por los bancos, que subieron un 1,8% y cerraron a un nivel registrado por última vez en mayo de 2008.

* Las aseguradoras ganaron un 1,2%, y los valores de viajes sumaron un 1,3%, impulsando aún más el índice principal.

* El índice de fabricantes de automóviles fue el único atípico, con un descenso del 0,14%, tras dos días consecutivos de ganancias. Las pérdidas se vieron limitadas luego de que Bruselas se mostró dispuesta a revocar la prohibición efectiva de la UE a las ventas de nuevos autos con motor de combustión a partir de 2035.

* En el frente geopolítico, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reanudó las conversaciones en Berlín con enviados del presidente estadounidense, Donald Trump. Como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra de casi cuatro años, los negociadores estadounidenses pidieron a Ucrania que retirara sus fuerzas de la región oriental de Donetsk.

* Las principales empresas de defensa cayeron: Rheinmetall y Hensoldt bajaron un 2,6% y un 1,2%, respectivamente. Por el contrario, la minera Ferrexpo, expuesta a Ucrania, subió un 7,1%.

* En el frente macroeconómico, el jueves se conocerá la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, que los mercados esperan que mantenga las tasas.

* Esta semana también se esperan las decisiones del Riksbank sueco, el Banco de Inglaterra británico y el Norges Bank noruego.

* Los datos atrasados de empleo e inflación en Estados Unidos esta semana también podrían marcar el tono de los mercados mundiales de cara a 2026. (Reporte de Purvi Agarwal y Ragini Mathur en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)