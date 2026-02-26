Acciones europeas retroceden desde máximos históricos por caída de las tecnológicas
Por Avinash P, Johann M Cherian y Purvi Agarwal
26 feb (Reuters) - El índice de referencia europeo retrocedió el jueves desde un máximo histórico, arrastrado por los valores sanitarios y tecnológicos, pero los alentadores resultados de Schneider e Indra limitaron las pérdidas generales.
El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con una caída del 0,1% tras haber alcanzado un máximo histórico intradía a primera hora de la sesión.
Las acciones del sector sanitario fueron las que más lastraron el índice, con una baja del 1%.
Las acciones tecnológicas les siguieron con una caída del 0,5%. Los títulos de ASML, ASM y BE Semiconductor perdieron cerca de un 4%.
Las empresas de chips siguieron la caída de las acciones de semiconductores en Estados Unidos, porque las optimistas previsiones del gigante de la inteligencia artificial Nvidia no lograron entusiasmar a los inversores.
"El mercado se ha acostumbrado en cierta medida a que Nvidia supere las expectativas y eleve sus previsiones... Los inversores siguen mostrándose algo escépticos sobre el nivel de inversión en capital de los hiperescaladores en comparación con el rendimiento de la inversión", dijo Ben Barringer, director de investigación tecnológica de Quilter Cheviot.
