Por Avinash P, Johann M Cherian y Purvi Agarwal

26 feb (Reuters) - El ‌índice de ‌referencia ⁠europeo retrocedió el jueves desde un máximo histórico, arrastrado por los valores sanitarios ​y tecnológicos, ⁠pero ⁠los alentadores resultados de Schneider e Indra limitaron ​las pérdidas generales.

El índice paneuropeo STOXX 600 cerró ‌con una caída del 0,1% tras ​haber alcanzado un ​máximo histórico intradía a primera hora de la sesión.

Las acciones del sector sanitario fueron las que más lastraron el índice, con una baja del 1%.

Las acciones ​tecnológicas les siguieron con una caída del 0,5%. Los títulos ⁠de ASML, ASM y BE Semiconductor perdieron cerca de un ‌4%.

Las empresas de chips siguieron la caída de las acciones de semiconductores en Estados Unidos, porque las optimistas previsiones del gigante de la inteligencia artificial Nvidia no lograron entusiasmar a los inversores.

"El mercado ‌se ha acostumbrado en cierta medida a que Nvidia supere ⁠las expectativas y eleve sus previsiones... ‌Los inversores siguen mostrándose algo escépticos ⁠sobre el nivel de inversión en ⁠capital de los hiperescaladores en comparación con el rendimiento de la inversión", dijo Ben Barringer, director de investigación tecnológica de Quilter Cheviot.

Las ganancias de ‌las acciones industriales ​limitaron las caídas, tras una serie de resultados empresariales alentadores. (Reporte de Avinash P, Johann M Cherian y Purvi Agarwal en Bangalore; edición ‌en español de Javier López de Lérida)