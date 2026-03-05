Acciones europeas revierten ganancias y caen por perspectivas de un largo conflicto

Por Avinash P, Pranav Kashyap y Purvi Agarwal

Las acciones europeas cayeron el jueves tras ‌un fuerte repunte en la ‌víspera, ⁠ya que el conflicto en Oriente Medio no da señales de remitir y más petroleros fueron objeto de ​ataques, amenazando con ⁠un ⁠aumento de los precios del petróleo y un efecto dominó en la ​economía mundial. * El índice paneuropeo STOXX 600 perdió un 1,3%, revirtiendo ‌una ganancia previa de hasta el 0,6% ​El índice había tenido el ​miércoles su mejor sesión en más de tres meses.

* Las acciones industriales, con gran peso en las exportaciones,

fueron las que más lastraron el índice, con un baja del 2,4%. Siemens Energy

perdió cerca de un 6%, mientras que las ​acciones de defensa Rolls-Royce

y Rheinmetall cayeron más de un 5% cada una. * El índice aeroespacial y ⁠de defensa más amplio descendió un 4,2%, en el que fue su mayor descenso diario ‌desde abril.

* La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán entró en su sexto día. El Senado estadounidense bloqueó una moción destinada a detener la campaña aérea de Washington y más países del golfo Pérsico se vieron arrastrados al conflicto, sin que se vislumbre un fin de las perturbaciones ‌en las infraestructuras energéticas y el transporte marítimo.

* "Cada vez es más difícil vislumbrar ⁠una resolución rápida del conflicto en Oriente Medio, lo que ‌a su vez está obligando a los mercados a revisar ⁠sus expectativas sobre las tasas de interés para ⁠los próximos meses", dijo Danni Hewson, directora de análisis financiero de AJ Bell. * Los bancos bajaron un 1,7%, las acciones de viajes y ocio, un 1,8%, y las mineras, un 3,8%, debido al descenso de los ‌precios de los metales.

* "Es mejor ​dar un paso atrás. Si no hay un final claro y abrupto del conflicto en este momento, seguiremos viendo cómo esta volatilidad se prolonga durante las próximas semanas", dijo Ipek Ozkardeskaya, ‌analista senior de Swissquote Bank.

