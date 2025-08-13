Acciones europeas se acercan a máximos de dos semanas por expectativas de recorte tasas Fed

Por Twesha Dikshit, Sukriti Gupta y Purvi Agarwal

13 ago (Reuters) - Las acciones europeas alcanzaron el miércoles máximos de casi dos semanas, impulsadas por las ganancias de los grandes valores del sector sanitario y tecnológico, ya que las expectativas casi seguras de que la Reserva Federal estadounidense recorte las tasas de interés el mes que viene animaron el ánimo.

* El índice paneuropeo STOXX 600 ganó un 0,5%.

* Los valores del sector sanitario fueron los más rentables, con un alza del 1,6%. El subíndice registró su quinta sesión de avances, la racha más larga desde finales de mayo. Genmab escaló un 3,8% y Bayer un 3,2%.

* El sector tecnológico, en tanto, se recuperó de un mínimo de tres meses alcanzado en la sesión anterior.

* Las apuestas a un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal en septiembre aumentaron tras los discretos datos de inflación de Estados Unidos del martes y la declaración del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de que había "muchas posibilidades" de un recorte de 50 puntos básicos.

* Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados prevén ahora un recorte de 25 puntos básicos.

* "El presidente de la Fed, Jerome Powell, se verá influido sobre todo por las cifras de empleo y de inflación... si no es en septiembre, veremos (un recorte) poco después, porque en este momento hay motivos para bajar", dijo Eric Schiffer, presidente ejecutivo de la firma de capital riesgo Patriarch Organization.

* El DAX alemán subió un 0,7% luego de tres días de bajas. La inflación alemana se redujo al 1,8% en julio, confirmando datos preliminares de la mayor economía europea.

* Schiffer dijo que las acciones europeas se estaban beneficiando del impulso en Estados Unidos, donde el referencial S&P 500 alcanzó un máximo histórico el miércoles.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Ucrania debe participar en las conversaciones territoriales con Rusia, tras una reunión virtual con líderes europeos el miércoles. Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, tienen previsto discutir cómo poner fin al conflicto en Ucrania, pero Kiev y sus aliados temen que un acuerdo pueda dejar fuera a Europa y a los intereses de seguridad de Ucrania.

* El índice aeroespacial y de defensa europeo revirtió las ganancias previas y cerró plano. (Reportaje de Twesha Dikshit, Sruthi Shankar, Purvi Agarwal y Sukriti Gupta en Bengaluru; Edición de Eileen Soreng y Rashmi Aich, Kirsten Donovan)